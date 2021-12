Turismo e crowdfunding, binomio perfetto

Partire da un capitale sociale di soli 500 euro e diventare dopo poco più di cinque anni una holding quotata Alla Borsa di Vienna con un capitale di un milione di euro, a valore nominale, distribuito su 53 azionisti. Sono i numeri della Extrafin SpA, nata con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese nella realizzazione dei propri progetti attraverso programmi di finanza straordinaria e tramite il ricorso al capitale di rischio, tanto è vero che oggi gestisce il portale di crowdfunding Extrafunding.it, autorizzato e vigilato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa e creato con lo scopo di fare incontrare le idee imprenditoriali con coloro che sono possono investire le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Un bel salto che Luigi Romano (nella foto), co-founder e amministratore delegato della società, racconta a Economy, insieme con una serie di dritte per dar vita a business di successo alle piccole e medie imprese e agli aspiranti imprenditori, che Extrafin affianca quotidianamente nel loro percorso per l'accesso al capitale e per la realizzazione di campagne di equity crowdfunding.



Perché in Italia abbiamo uno dei tassi di mortalità delle nuove imprese così alto, molto spesso anche in presenza di ottime idee imprenditoriali?

Le startup hanno in Italia una breve vita poiché spesso i giovani imprenditori vengono lasciati soli, in balia del mercato, senza una guida e un’assistenza necessarie per consentire un'adeguata partenza dell’attività. La scarsa disponibilità a investire in consulenza ante creazione di un’impresa, in ricerca di mercato, in formazione sono alla base del fallimento di parecchie iniziative che spesso si realizzano sull’onda emotiva e sulla stesura di un business plan che non sempre trova riscontro nella realtà. Il ruolo, poi, di parecchi incubatori di impresa si riduce a una mera domiciliazione e non a un’attività di tutoraggio e formazione necessari ai neo-imprenditori.



Qual è la chiave di volta per il successo di una startup?

Un neo imprenditore deve avere risorse necessarie non solo a creare ed avviare un’impresa, ma soprattutto utili a creare i giusti presupposti per realizzare un buon progetto imprenditoriale. La condivisione, poi, del progetto con terzi potenziali soggetti interessati può essere una soluzione per evitare di dover affrontare da soli tutti gli ostacoli che la “vita imprenditoriale” pone quotidianamente sul percorso di ogni imprenditore. Se si stabilisce un piano industriale da seguire e ci si pone obiettivi graduali da raggiungere, tutto è possibile.

Voi aiutate le Pmi a trovare finanziamenti per il proprio business, ma non solo...

La nostra missione principale non è quella di procurare denaro a chi vuole realizzare un progetto o di fare la corsa sugli altri gestori di portali di crowdfunding, ma è innanzitutto quella di assistere, supportare e seguire l’imprenditore che decide di affidarsi al nostro gruppo e, solo dopo aver verificato la sussistenza delle capacità di saper gestire le finanze eventualmente derivanti dalla pubblicazione di una campagna di crowdfunding, potergli prospettare la soluzione finanziaria più adatta a soddisfare le proprie esigenze.

Seguiamo un preciso metodo nel fare il nostro lavoro, che ci consente di esprimere al meglio la nostra professionalità, che consiste nel valutare lo storico che ha caratterizzato l’imprenditore che si rivolge a noi, il mercato in cui opera, i competitor che ha sul mercato, il progetto da realizzare e lo sviluppo che l’azienda potrebbe avere una volta ottenuti i finanziamenti.



Quanto la quotazione in borsa impatta sul vostro business?

La nostra è una quotazione tecnica e quindi non rivolta a raccogliere nuovi capitali per poter far fronte agli impegni assunti.

La quotazione è stata realizzata per garantire ai nostri soci una più semplice exit anche se, ad oggi, nessun socio ha manifestato l’intenzione di alienare la propria partecipazione con la naturale conseguenza che il titolo azionario non ha ancora realizzato scambi.

Stiamo valutando importanti partnership e possibili sinergie con operatori nostri competitor unitamente all’avvio di attività di consulenza atte a promuovere la quotazione di aziende sui mercati regolamentati, grazie agli accordi stipulati con Borsa di Vienna e all’ingresso della Extrafin nel prestigioso Network Elite di Borsa Italiana (Euronext).

Le collaborazioni già avviate con American Express, Intesa San Paolo Rent For You e Confidi Rating ci consentiranno di garantire a tutta la nostra clientela quei plus che altre organizzazioni similari alla nostra non sono in grado di offrire.



Quanto costa percentualmente a un'azienda che si rivolge a voi la consulenza e il supporto che date?

Indipendentemente dall’importo dell’offerta, la percentuale che viene richiesta all’imprenditore è pari al 5% delle somme raccolte e svincolate.

Mi spiega il funzionamento del portale Extrafunding.it?

Il nostro portale ha il medesimo funzionamento di tutti gli altri portali, ma quello che ci differenzia è il settore di riferimento che abbiamo scelto, il turismo. Purtroppo siamo stati autorizzati nel 2018 e abbiamo attivato la piattaforma solo a inizio 2019, proprio in concomitanza con l’avvento della pandemia. Questo ha inciso tantissimo sulla partenza della nostra attività considerato che il settore turistico è quello che ha sofferto maggiormente le limitazioni derivanti dalla pandemia. Ancora oggi gli imprenditori del settore non sono certi di poter intraprendere nuovi investimenti e temono ancora l’incertezza del mercato. Pochi sono stati i progetti da noi presi in considerazione in questi due anni di attività e nessuno relativo al nostro settore, ma abbiamo voluto comunque misurarci con il mercato anche per testare le nostre modalità operative e gestionali. Si parte dalla candidatura di un progetto attraverso il portale per poi procedere con un “incontro emozionale” con l'imprenditore presso la sede dell’azienda. Solo dopo si dà inizio alla procedura di valutazione del progetto che prevede l’intervento del nostro Team valutazione progetti, oltre all’assunzione di informazioni al fine di verificare l’inesistenza di pregiudizievoli in capo agli attori principali e la sussistenza di una valida e solida organizzazione aziendale.



Perché avete scelto proprio il turismo? È secondo lei fra i settori del futuro, dove più conviene investire nel medio-lungo termine?

Il settore turistico-ricettivo rimarrà negli anni una fonte di ricchezza, di opportunità, di soddisfazioni. L’Italia rappresenta lo 0,5% della superficie del mondo ed è abitata dallo 0,83% dei cittadini del pianeta, eppure detiene svariati primati: 7mila specie di vegetali commestibili (il secondo Stato al mondo è il Brasile con 3.600 specie); 58mila specie di animali (il secondo Paese al mondo è la Cina con 20mila specie); 1.200 vitigni autoctoni (il secondo Stato al mondo è la Francia con 222 vitigni); 533 tipologie di ulivi (la seconda nazione al mondo è la Spagna, che ne vanta solo 70); 140 tipi di grano duro (gli Stati Uniti sono il secondo Paese al mondo e ne conta solo sei). Senza dimenticare che l’Italia, con una superficie di appena lo 0,5% dell’intero pianeta detiene il 70% del patrimonio artistico mondiale. Nessun altro settore merceologico potrà mai garantire tutto questo… nonostante il virus!



