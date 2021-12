Italia sempre più gialla: il virus (e l’Economist) allontanano Draghi dal Colle

L’emergenza infinita

“Virus, si allarga l’Italia in giallo” è il titolo della giornata di oggi, vista dai quotidiani. Lo fa il Corriere della Sera riportando anche i numeri: “Ieri 126 mila positivi, record dell’ondata, ora sono in giallo 6 regioni. E sono sempre più i Paesi che seguono la linea Draghi chiedendo i test anticovid a chi entra. La Francia chiude agli inglesi”. E Roberto Gressi in prima sul Corsera commenta: “La suggestione di un contrasto tra l’Italia e l’Unione sulla gestione dell’emergenza CoVid è durata lo spazio di 24 ore”.

Secondo La Repubblica in Europa “è passata la linea Draghi: dopo le tensioni il Consiglio Europeo accetta le decisioni italiane su viaggi e tamponi per chi entra in Ue”. Anche La Stampa fa lo stesso titolo e aggiunge: “Certificato verde valido 9 mesi. Locatelli del CTS: tamponi anche gli immunizzati per i grandi eventi”. E Antonella Viola insiste a scrivere: “ vaccinare i bimbi nostro dovere”. Per il Giornale “è guerra dei tamponi, la Ue ci bacchetta ma poi ci imita. E alberghi e ristoranti dicono: catastrofe per il turismo”.

La corsa al Colle

Molti i giornali che riprendono la notizia dell’Economist: “Italia Paese dell’anno”. Il settimanale britannico ci incorona ma scrive che “Draghi ha cambiato l’Italia” e che “è un pericolo se va al Quirinale”.

Sulla Stampa in prima pagina Ugo Magri scrive del commiato di Mattarella in Vaticano e l’ex direttore dell’Economist Bill Emmott commenta l’incoronazione fatta dal suo ex giornale all’Italia: “meraviglioso”.

Sugli accordi per il Colle, il ministro agli Esteri Di Maio sul Corriere della Sera avvisa: “Sul Quirinale dialogo con tutti, anche con il centrodestra ma senza farci dettare l’agenda”.

Per la Repubblica l’effetto Omicron ricade anche sulla corsa al Colle: “L’ondata del virus aumenta la pressione per convincere il premier a restare a Palazzo Chigi”.

Su Libero il direttore Sallusti scrive: “Conoscendo un po’ i meccanismi della comunicazione, l’inaspettato premio dell’Economist è proprio per contrapporre sulle prime pagine e sui tg la faccia rassicurante di Draghi al faccione minaccioso di Landini, ed è anche una pressione della finanza internazionale affinché Draghi resti a Palazzo Chigi”. Sul Giornale Francesco Boezio scrive “L’economist incorona l’Italia paese dell’anno, le cancellerie blindano Draghi, “resti premier”.

il Domani dedica l’apertura al tema: “O Mattarella o Draghi, lo stallo dei partiti sul Quirinale genera caos”.

L’economia che serve

“Piazze piene” e “poche adesioni”, sullo sciopero generale di ieri è battaglia di cifre tra Cgil-UIL e Confindustria secondo la quale avrebbe partecipato “il 5% dei lavoratori”. Dario Di Vico sul Corriere scrive: “è nato lo sciopero generale di minoranza. Un ossimoro”. La Repubblica riporta le richieste sindacali: “L’Irpef la paghiamo noi, il governo ci ascolti”.

Controcorrente il Fatto Quotidiano che denuncia: “Sciopero: piazze piene senza partiti (nel silenzio dei media). La sottosegretaria Guerra: oscuramento inquietante”.

“La protesta legittima di un sindacato troppo debole, precari senza rappresentanza” scrive Giorgio Meletti sul Domani.

Ironici con il sindacato i giornali di centrodestra: “L’Italia licenza Landini, sciopero generale da ridere” (Libero Quotidiano); “Sciopero flop ma la mano fa resta al palo” (il Giornale).

Sul quotidiano romano di spalla c’è anche la finanza con l’Opa su Tim: “KKR ha fretta, fateci guardare i conti di Tim”.

La Stampa dà notizia della linea passata ieri in Europa su inflazione e aiuti anti/CoVid: i tassi non salgono, lo ha confermato la Lagarde. Milano Finanza ironizza: “Lagarde resta colomba”

Anche il Sole-24 Ore apre su questo tema: “BCE, fine dei fondi antiCoVid a marzo, inflazione 2022 al 3,2% ma tassi fermi. Lagarde: resta la flessibilità, pronti a riprendere piano pandemico se serve”. Sul quotidiano della Confindustria una curiosità in prima pagina: il cantante Bruce Springsteen ha ceduto i diritti per il suo intero catalogo musicale alla Sony per 500 milioni di dollari. Sul Messaggero di spalla “in manovra 150 milioni per aiutare il turismo, nel 2022 altri sostegni per i danni del lockdown” e l’appello sull’energia del responsabile di Confindustria Aurelio Regina: “Aprire i giacimenti, gas italiano contro i rincari”. Sempre sul caro-gas la Verità in taglio medio scrive: “Macché verde, per evitare blackout l’Italia riapre le centrali a carbone. Gas caro e a rischio, le rinnovabili non bastano, l’impianto della Spezia sarà riattivato”.

