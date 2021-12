MCP: Business Angel o advisor?

Autorevoli stime confermano che nel nostro Belpaese, oltre ad un radicato capitalismo familiare, il 75% delle aziende dichiara di avere meno di 14 dipendenti e nessun dirigente. La carenza manageriale è quindi cronica. Dall’altro lato, da una visuale privilegiata, assistiamo ad un fermento nel mondo delle startup che osserviamo con interesse. «Non sarà forse questo il momento degli unicorni ma abbiamo notato aziende con multipli di crescita interessanti e noi siamo pronti». spiega a Economy Lucio G. Insinga, amministratore delegato di Management Capital Partner (www.mcpadvisory.it). «Le operazioni concluse ci confermano che il sistema delle “4E” da noi adottato è apprezzato. C’è un tempo per l’ascolto e uno per l’azione. La prima fase, serve per comprendere l’innovativa o il valore aggiunto che l’idea può generare e gli intenti dell’imprenditore. Quando entriamo nella fase esecutiva siamo Efficaci perché agiamo a fianco dell’imprenditore ma senza rallentarne l’attività. Siamo Efficienti perché i nostri traguardi sono misurabili. Siamo Economici perché la maggior parte dei nostri compensi, matura a risultato ottenuto. Il compenso può essere anche zero se adottiamo la formula del work for equity. Infine, siamo pure Etici perché abbiamo adottato volontariamente un codice etico che non consente ai nostri soci e al nostro consiglio d’amministrazione di compiere operazioni che siano, anche potenzialmente, in conflitto con gli interessi dei nostri clienti».