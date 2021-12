Dal bambù il futuro dell’impresa e del pianeta

Un progetto circolare che unisce etica e redditività dell’investimento. È questa la forza di Forever Bambù, la startup innovativa che dal 2014 ha deciso di puntare sulla piantumazione di bambù gigante in Italia per aiutare le aziende a compensare la propria impronta carbonica. Una realtà cresciuta molto in questi anni, diventata società benefit e vera e propria holding della green economy, che si prepara a essere quotata in borsa e che ha appena avviato una raccolta di capitale per un ambizioso progetto di afforestazione finalizzato a creare il più grande bambuseto d’Italia, come racconta il suo presidente e fondatore Emanuele Rissone.



Perché avete puntato sul bambù gigante? Qual è il suo valore aggiunto e quale la convenienza per le aziende e per il Paese?

La sua sostenibilità. È la pianta che cresce più velocemente al mondo e tecnicamente è una graminacea, un gigantesco filo d’erba alto 15-20 metri, non un albero, e, ogni volta che viene “falciato”, ricresce in quattro mesi, rendendo disponibile tantissima materia prima per i più svariati usi e assorbendo CO₂ nel processo di crescita.

Le opportunità, anche alla luce del Pnrr, sono molte e finalmente dalla Cop26 è uscito il messaggio chiaro che è necessario piantare nuovi alberi e fare nuove foreste. Le aziende che faranno ciò che stiamo già facendo con Forever Bambù raccoglieranno parte di queste opportunità.

Grazie al protocollo di gestione esclusivo dell’azienda, le sue foreste di bambù assorbono 36 volte la CO₂ di un normale impianto arboreo, in più a ogni quintale o tonnellata sequestrata di CO₂ corrisponde altrettanto in peso specifico di ossigeno emesso nell’aria.

Qualcuno teme che l’introduzione in Italia di una pianta infestante come il bambù possa snaturare i nostri ecosistemi...

I protocolli di Forever Bambù prevedono un sistema di contenimento tramite fossati che non permettono alla pianta di proseguire oltre, per cui una volta superate questa paura - in maniera industriale ed intelligente - questa pianta verrà utilizzata per tantissimi usi.

In cosa consiste il vostro modello di business circolare e la vostra proposta alle aziende?

Si basa sulla coltivazione di bambù gigante per creare foreste che quando iniziano ad essere mature (dal quinto anno in poi) vengono tagliate a strisce e questo taglio di canne permette di produrre cippato che viene lavorato da Mixcycling, nostro partner specializzato, per produrre bioplastiche che hanno al loro interno una matrice vegetale. Forever Bambù si posiziona a fianco delle imprese e delle industrie per abbattere la loro impronta carbonica. Con il progetto Forever Zero CO2 permettiamo alle aziende di compensare la loro impronta carbonica con l’impatto positivo delle nostre piantagioni; basti pensare che un ettaro dei nostri bambuseti assorbe 161 tonnellate di CO₂.

Siete in fase di raccolta di capitale: cosa vi proponete e quali i benefici e il ritorno per chi decide di investire in questo ambito?

A novembre abbiamo avviato l’ultimo aumento di capitale per concludere il progetto “Castiglione della Pescaia”: abbiamo acquistito 103 ettari (pari a oltre un milione di metri quadrati) di cui 43 già piantumati nel 2021. Forever Bambù 29 è stata creata per raccogliere 5 milioni di euro per completare il lavoro e creare il più grande bambuseto d’Europa. Infine tutte le nostre società agricole saranno fuse all’interno di “Forever Bambù Maxi”, in preparazione della quotazione a fine 2022.

I soci che oggi comprassero quote della Forever Bambù 29 si troverebbero così soci di questo grosso progetto e patrimonio e poi con l’Ipo e la quotazione su una borsa internazionale potranno beneficiare con tutta probabilità di un’ulteriore rivalutazione dell’investimento fatto. Essendo, infatti, Forever Bambù 29 una startup innovativa, chi investe con noi avrà il vantaggio di recuperare nei prossimi tre anni il 30% dell’importo investito, utilizzabile per compensare l’Irpef, oltre a beneficiare del valore aggiunto dato dalla quotazione, perché chi entra adesso avrà ovviamente valori diversi rispetto alla quotazione.

www.foreverbambu.com