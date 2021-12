Investimenti e guadagni non sono più un rompicapo

Investire comporta sempre un certo margine di rischio, specie in un periodo di forte cambiamento e instabilità come quello attuale. Ma come è possibile ridurre i rischi al minimo, quali i fattori che vanno necessariamente considerati prima di mettere mano al portafoglio e quali gli ambiti futuri più promettenti in cui investire? Ne abbiamo parlato con un esperto del settore, Gianluca Sidoti, cfa (chartered financial analyst) e ceo TraDetector, società di formazione, consulenza e gestione patrimoniale che offre servizi a 360 gradi per tutto quanto riguarda la gestione del denaro, oltre che autore del libro “OverPerform”, uno dei testi più letti in Italia su Warren Buffett, guru globale degli investimenti, e sul value investing.



Il vento degli investimenti è cambiato da qualche tempo a questa parte?

Crisi vuol dire momento di riflessione (dal greco kryno), quindi opportunità per chi sa coglierla. È ovvio che l’emergenza sanitaria ha destabilizzato le economie di tutto il mondo, ma negli ultimi mesi stiamo assistendo a una crescita senza precedenti, soprattutto sui mercati finanziari, che normalmente anticipano l’economia reale. Abbiamo ancora dei problemi strutturali importanti da risolvere: disoccupazione, debito pubblico, burocrazia solo per citarne alcuni, ma il peggio è passato e questo è il momento di investire e far crescere i nostri risparmi.

Quali i principali settori in cui sarà più proficuo investire in futuro?

E-commerce, smart working, finanza decentralizzata, intelligenza artificiale, biotecnologie, sostenibilità e, proprio di recente, il metaverso. Sono macro-trend destinati a diventare parte della nostra quotidianità. È da qui che deve ripartire l’Italia e deve concentrarsi il risparmio degli italiani.

Capitolo sostenibilità?

Siamo ancora molto lontani dal raggiungimento degli obiettivi posti dai vari governi, ma onestamente vedo dei miglioramenti negli ultimi anni. Siamo in ritardo? Sì. Dovevamo pensarci prima? Sicuramente. Ma i governi sono al lavoro per un mondo migliore, più sostenibile e pulito. Così come lo è la finanza, che premia le aziende più virtuose dal punto di vista Esg.

Perché le aziende hanno tutta la convenienza a non considerare più gli investimenti in sostenibilità un mero costo, ma un mezzo per accrescere la propria competitività?

La sostenibilità è un tema che sentiremo sempre più spesso quando parliamo di investimenti. Io stesso, nei portafogli dei miei clienti, da tempo prediligo soluzioni sostenibili. Per le aziende questa è un’opportunità storica. Le azioni sono porzioni di società che passano nelle mani degli investitori. Se oggi le grandi banche d’investimento, gli hedge funds americani e le società di gestione prediligono la sostenibilità, è ovvio che le azioni di queste società ne beneficeranno. Diventa quindi essenziale, per le aziende, essere annoverate nei cosiddetti indici Esg, perché sempre più investitori ne acquisteranno le azioni.

Tra i macro-trend più gettonati figurano l'intelligenza artificiale, la sostenibilità, le biotecnologie e, da poco, anche il metaverso

Con TraDetector vi occupate di tutto quanto concerne la gestione del denaro, dall’investimento alla previdenza, dalle criptovalute alla formazione finanziaria. Qual è il vostro modus operandi per far ottenere il massimo a chi si rivolge a voi?

I clienti arrivano dai miei libri, dalle interviste, ma soprattutto dal passaparola di chi è già soddisfatto dei nostri servizi e questa è la vittoria più importante per un imprenditore. Quando ci arriva un cliente siamo in grado di indirizzarlo verso la soluzione migliore sulla base dei suoi bisogni, degli obiettivi, dell’orizzonte temporale e della sua capacità di investimento e spesa.

Il percorso del cliente tra i vari brand prosegue potenzialmente a vita. Si parte dalla formazione, poi si prosegue con l’investimento in Etf e azioni, fino alla speculazione con prodotti più rischiosi e remunerativi, mentre chi ha patrimoni importanti ed esigenze particolari può contare su una consulenza finanziaria indipendente, senza conflitti di interesse. TraDetector ha sempre avuto l’obiettivo di creare un ecosistema formativo e, contestualmente, operativo per promuovere l’educazione finanziaria in Italia.

Avete creato una vostra academy...

Abbiamo creato un progetto completo, unico in Italia, che ingloba ogni aspetto della vita finanziaria del risparmiatore e dal punto di vista educativo contiamo sulla più grande raccolta italiana di formazione in ambito finanziario. L'obiettivo di fondo della nostra organizzazione è rendere i risparmiatori autonomi e consapevoli nelle loro scelte finanziarie. Nella nostra academy insegniamo come fare e offriamo delle soluzioni pronte all’uso. Abbiamo oltre trenta percorsi di formazione disponibili a pochi euro ciascuno tramite la piattaforma e-learning di Udemy. Inoltre, abbiamo creato un percorso completo di oltre duecento ore di video formazione per chi è interessato a entrare nel mondo della finanza e degli investimenti: il Master in Finanza Personale è oggi l’unico corso italiano riconosciuto dal Miur che rilascia l’attestato di Educatore patrimoniale, una figura creata dall’Aiep, l’associazione senza scopo di lucro che abbiamo da poco costituito.

La vostra società comprende vari brand, ognuno con sue proprie peculiarità.

Il primo a nascere e svilupparsi è stato TraDetector nel 2018, come portale di formazione. Sono poi arrivati i Portafogli Modello, che i nostri clienti possono seguire in autonomia, replicando le operazioni finanziarie sui loro conti. Nel 2021 io mi sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari nella sezione Autonomi, potendo così seguire individualmente i miei clienti, senza il tipico conflitto di interessi delle banche e delle reti di promotori finanziari: mentre questi ultimi promuovono solo i prodotti della loro emittente, io sono invece in grado di consigliare i migliori prodotti finanziari sull’esclusiva esigenza del cliente che ho davanti, da cui vengo retribuito. Non mi paga una banca, mi paga il cliente. Questo fa tutta la differenza del mondo, perché se non sono bravo, il cliente mi licenzia! L’ultima creatura del gruppo, infine, è Rent a Miner, il nostro progetto di estrazione bitcoin, in collaborazione con la più grande mining farm del mondo. Un innovativo sistema che consente a chiunque di entrare nel settore della blockchain e delle criptovalute, noleggiando una porzione di computer per estrarre e possedere bitcoin. Pensiamo noi a tutta l’infrastruttura tecnologica e di pagamento: il cliente firma un contratto triennale di noleggio e quotidianamente riceve sul proprio wallet la porzione di criptovaluta estratta dalla sua macchina, in gergo miner.

In questo caso non si tratta di un investimento e i ritorni non possono essere garantiti, ma è un’ottima opportunità per iniziare a possedere la valuta del futuro, il bitcoin, a un costo infinitamente basso.

Cos'è invece Citadines Capital?

È il nostro servizio di consulenza finanziaria specifico per investitori istituzionali (banche e società) e clienti qualificati come “professionali”, con patrimoni sopra il milione di euro. Non avendo legami commerciali con nessuna istituzione finanziaria, banca o emittente, il nostro lavoro è quello di guidare questo tipo di clientela nella scelta del miglior strumento finanziario possibile per le proprie esigenze specifiche, senza l’odioso conflitto di interessi che colpisce le reti di promozione finanziaria nel nostro Paese.

Quali sono i rendimenti medi degli investimenti fatti tramite voi?

I ritorni dipendono da una serie di fattori, in primis il rischio che si è in grado di sopportare per far fronte a un determinato profitto. Premesso questo, storicamente andiamo da un 10% l’anno del Portafoglio OverPerform fino a oltre il 30% per il mining di bitcoin. In consulenza finanziaria personalizzata il rendimento dipende dagli obiettivi del cliente: se lo scopo del portafoglio di un pensionato che ha lavorato tutta la vita è proteggere i risparmi dall’inflazione, il rendimento atteso sarà magari del 4-5% l’anno, mentre se ho davanti un giovane che ha appena venduto una startup e vuole “vivere di rendita” costruisco dei portafogli che possano rendere almeno il 10-15% l’anno.

Diamo qualche regola di base, diciamo gli errori da evitare quando si decide di fare degli investimenti...

Il mio consiglio è diffidare di chi promette facili guadagni con miracolosi sistemi di trading, il più delle volte si tratta di truffe vere e proprie. Il segreto per ottenere profitti costanti nel tempo è diversificare. Ecco perché offriamo tanti servizi: i portafogli in azioni ed Etf possono andare male, ma le criptovalute ci permetteranno di chiudere comunque l’anno in positivo e viceversa. Mai puntare quindi tutte le uova in un solo paniere.

www.tradetector.com

www.gianlucasidoti.com