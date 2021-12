Visa con le spalle al muro "apre" alle criptovalute

Chi ha detto che i vecchi cani non possono imparare nuovi trucchi: Visa ha annunciato nei giorni scorsi che sta progettando di lanciare un servizio di consulenza sulle criptovalute.

Visa è stata messa con le spalle al muro di recente: le aziende fintech dal sangue giovane hanno messo la società di pagamenti sempre più sotto pressione, mentre Amazon ha appena bloccato i clienti del Regno Unito dall'utilizzare le carte di credito dell'azienda. Questo ha portato Visa a cercare nuovi modi per guadagnare un dollaro, ed è atterrata sulla crittografia come soluzione. L'azienda probabilmente si rende conto che il mercato è diretto solo in una direzione: uno dei suoi studi ha dimostrato che quasi un terzo dei partecipanti ha investito o effettuato pagamenti con le criptovalute.

Così Visa ha annunciato mercoledì che sta lanciando un servizio di consulenza cripto, che consiglierà tutto, dalle imprese alle banche centrali. E l'azienda pensa di essere ben qualificata per distribuire un po' di saggezza mondiale: ha elaborato 3,5 miliardi di dollari di transazioni in valuta digitale tra ottobre 2020 e settembre 2021, e ha già lavorato con oltre 60 piattaforme di cripto.

Visa ha ammesso che le piattaforme di pagamento potrebbero non accettare mai le criptovalute come forma di pagamento alla luce delle loro oscillazioni di prezzo, ma è meno scettica sulle stablecoin - valute virtuali che sono ancorate al valore delle valute tradizionali e sono quindi meno volatili. L'azienda li accetta già come un modo per regolare i pagamenti, e ha detto che intende fare un passo avanti sviluppando una gamma di prodotti incentrati sugli stablecoin.