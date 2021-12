SenseTime, i superobot cinesi vanno in Borsa

SenseTime ha annunciato i piani per quotarsi sul mercato azionario di Hong Kong lunedì scorso, e la più grande azienda cinese di Intelligenza artificiale pensa che chiunque compri sarà molto... felice. SenseTime - che è specializzata nel software di riconoscimento facciale - ha visto una massiccia domanda per i suoi servizi l'anno scorso, principalmente da un governo cinese che voleva mantenere le chiusure a chiave. E a differenza di molti dei suoi rivali, l'azienda non è stata oggetto di alcuna revisione della sicurezza informatica da parte dei regolatori del paese.

Metti insieme queste due circostanze favorevoli, e SenseTime ha deciso che ora è il momento di andare in pubblico. L'azienda ha detto in precedenza che stava cercando di raccogliere fino a 2 miliardi di dollari, ma la società sa bene che gli investitori - scottati dalle misure repressive del governo - sono diffidenti nei confronti dei titoli cinesi in questi giorni. Ora, quindi, è alla ricerca di quasi 800 milioni di dollari, che valuterebbe l'azienda a "soli" 17 miliardi di dollari.

Per i mercati: SoftBank ha bisogno di una vittoria.

SoftBank starà certamente sperando che SenseTime faccia bene: il conglomerato giapponese - che possiede il 15% della società - ha visto le sue azioni cadere per il settimo giorno consecutivo lunedì, portando il calo a quasi il 20% nell'ultima settimana. Alcune delle sue più grandi partecipazioni sono state in difficoltà, dopo tutto: Alibaba ha visto le sue azioni crollare, la società di ride-hailing Didi è stata costretta a lasciare il mercato azionario statunitense, e il progettista di chip britannico Arm si sta dimostrando più che difficile da vendere.

La Cina è stata (relativamente) tranquilla sul fronte della repressione ultimamente, il che potrebbe essere perché il paese ha pesci più grandi da friggere - cioè gestire un rallentamento della sua crescita economica. Questo potrebbe essere il motivo per cui ha detto lunedì che taglierà la quantità di denaro che le sue banche devono mettere da parte per un giorno di pioggia. La mossa darà loro più soldi da prestare a persone e imprese, il che dovrebbe incoraggiarle a spendere, spendere, spendere.