Private Banking, l’Osservatorio certifica la crescita

Le tecnologie offrono nuovi modi per interagire con i risparmiatori

L'avvento delle nuove tecnologie è uno degli argomenti trattati nell'ultima edizione dell'Osservatorio Private Banking promosso da Banca Generali e Liuc Business School, in collaborazione con BlackRock e Bnp Paribas. Una delle principali evidenze dell'osservatorio è che il vecchio consulente finanziario che parlava ai clienti solo di persona è finito in soffitta. Il digitale sta cambiato tutto. Chi amministra i patrimoni dei risparmiatori sta trovando modalità sempre più nuove per interagire con loro a distanza: su internet, in videochiamate o videoconferenze con la cosiddetta web collaboration. La ricerca ha messo in evidenza come gli investimenti tecnologici siano considerati rilevanti o molto rilevanti dalla totalità dei manager del private banking. La tecnologia viene utilizzata per tre motivi, scrive Qn economia e lavoro. Il primo è rendere più efficienti le strutture, riducendo i costi operativi e consentendo ai private banker di dedicarsi maggiormente alla relazione commerciale con la clientela, snellendo le operazioni burocratiche e amministrative. In secondo luogo intercettare nuove generazioni di investitori, che hanno maggiore dimestichezza con il digitale. Infine migliorare la soddisfazione dei clienti con un approccio multicanale. A tutte queste innovazioni si aggiungono tecnologie emergenti come la blockchain, il cloud computing o i big data, che consentono agli operatori del settore di tracciare meglio le informazioni. Di base però, poiché la gestione del patrimonio presuppone un rapporto di fiducia personale, la relazione umana tra investitore e consulente rimane un elemento imprescindibile pur con l'avvento delle nuove tecnologie