Più noleggio meno inquinamento

«Il futuro della mobilità? Lo vedo molto bene! Sia per noi che per la mobilità in genere»: energico e positivo come sempre, Tommaso Dragotto, patron di Sicily By Car, non s’è smentito neanche questa volta. Davanti alla platea di Citytech – la mostra-convegno milanese sulle nuove tecnologie – si è confermato quell’imprenditore visionario che è sempre stato, in particolare da quando, nel ’63, ha costuito quella che è tuttora l’unica compagnia di autonoleggio a capitale italiano e di rilevanza internazionale. «Stiamo assistendo ad un’inversione di tendenza – spiega all’indomani dell’evento - se prima abbiamo vissuto la corsa all’auto di proprietà, vissuta come uno status symbol, un traguardo da raggiungere negli obiettivi personali, adesso l’auto viene vissuta come un mezzo da utilizzare quando necessario».

Sicily by car è l’unica compagnia di autonoleggio a capitale italiano di rilevanza internazionale

Non più un oggetto del desiderio, un’icona, dunque, ma solo uno strumento?

L’urbanizzazione, i trasporti pubblici, la micro-mobilità, le esigenze legate all’ambiente hanno cambiato completamente lo scenario, l’auto è usata solo se necessario. Ovviamente in questo nuovo panorama l’autonoleggio non può che beneficiarne, si inquina di meno, c’è un uso più intelligente, rispettoso e consapevole dei mezzi. Nel contesto odierno la compagnia di autonoleggio ha un nuovo ruolo, passa da semplice fornitore a partner dei programmi e dei progetti familiari. Ecco perché occorre diversificare sempre di più l’offerta e la flessibilità di soluzioni.



Diversificare in che direzione?

Sicuramente il mercato darà sempre più spazio ai mezzi a richiesta, da necessità d’uso. E l’offerta deve flessibilizzarsi di conseguenza. Dalla citycar al Suv al veicolo commerciale.Ecco, in questa linea va quindi letto il lancio proprio al Citytech di Milano della più recente proposta di Sicily By Car, il furgone al 100% elettrico importato in esclusiva da Gruppo Koelliker. Ci racconti di questa partnership e delle strategie future verso il mercato business. Questa è la vera novità del 2021. Siamo stati i primi, a suo tempo, a immettere in flotta le auto elettriche e adesso, grazie alla partnership con il Gruppo Koelliker, siamo in grado di rivolgerci al mercato B2B con questi mezzi da lavoro che sono al 100% elettrici. Li abbiamo provati in test, prima di inserirli in flotta, e devo dire che hanno delle proprietà eccezionali: grande autonomia, capacità di carico e agilità: una punta di diamante nell’offerta Sicily by Car. Chiaramente abbiamo anche un reparto aziendale dedicato al business con offerte differenti e tarate ad hoc, dalle convenzioni ai codici azienda per prenotare in autonomia on line.

«Oggi ci rivolgiamo anche al b2b con l’introduzione in flotta di mezzi da lavoro 100% elettrici»



Peraltro, lei sull’elettrico è stato il primo a puntare e da molti anni. Ci racconta come e perché è stato così pionieristico?

Considerando che nel mondo automobilistico quasi all’unisono, e attraverso continue dichiarazioni che indicavano che entro il 2025 la trazione a motore endotermico sarebbe stata dismessa per fare spazio alla nuova era della mobilità sostenibile con vetture elettriche di una certa autonomia, mi sono dato da fare. Ho progettato il giro di Sicilia con vetture elettriche, un modo per incrociare l’innovazione nel mio mestiere con l’amore per la mia terra. Le problematiche subito incontrate sono state l’impossibilità di collocare le colonne di ricarica in tutto il territorio a mezzo delle autorizzazioni comunali: quasi il 90% dei Comuni non ha aderito ai requisiti richiesti da Sicily by Car. Allora abbiamo interpellato e selezionato alcune dimore storiche per l’istallazione delle colonne di ricarica a nostre spese così che si potesse fare il giro intero della Sicilia con auto solo elettriche. È nato così il successo del Progetto “Donna Sicilia”, l’avvento indubbiamente pioneristico della mobilità elettrica sul territorio oltre che in città.



Ma sono in arrivo altre iniziative, in questo ambito?

Adesso stiamo lavorando al progetto con l’associazione dei borghi siciliani più belli d’Italia che, con BeCharge - azienda recentemente acquisita dal gruppo Eni, ndr -, abbiamo dotato di colonne di ricarica. Faremo un’altra guida simile a Donna Sicilia e poi ci aspettano le altre regioni. Colgo l’occasione per invitare tutti a collaborare più alacremente con Sicily by Car affinché i turisti possano godere più ampiamente del territorio del nostro bellissimo Paese.



Ma si è letto di altri programmi ambiziosi per la sua azienda: in particolare, l’apertura del capitale al mercato finanziario. Cosa può dirci di più?

Abbiamo oltre 55 di vita ed è giunto il momento di strutturarci in modo diverso, di crescere e garantire solidità e longevità all’azienda. Abbiamo già iniziato a dialogare con alcuni interlocutori che troviamo sulla nostra stessa lunghezza d’onda e siamo ottimisti su nuove prospettive non troppo lontane. Di sicuro la volontà di aprirci al mercato è un’idea ormai consolidata e che stiamo percorrendo.