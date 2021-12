La spazzatura spaziale sta diventando un pericolo

Niente di indecoroso o sconveniente, per essere sicuri. Solo un amichevole promemoria del fatto che la spazzatura orbitante sta iniziando ad intasare le corsie satellitari della Terra come un alone di rifiuti spaziali.

Marla Geha – massima esperta in materia dell’Università di Yale - dice che potremmo voler fare qualcosa al riguardo, un po’ come portare fuori la spazzatura di casa. Sacche crescenti di detriti spaziali hanno già un effetto sulle missioni spaziali scientifiche, ha notato, e costituiscono una minaccia alla sicurezza delle missioni con equipaggio. A novembre, per esempio, un test russo anti-satellite ha messo a rischio gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa dei detriti che ha generato.

Geha, professore di astronomia nella Facoltà di Arti e Scienze di Yale, ha recentemente accettato di essere un giudice per il concorso Clear Constellation, in cui squadre di studenti universitari presenteranno progetti per modi innovativi per rimuovere i detriti spaziali. Rubicon, una società di software specializzata nella rimozione e nel riciclaggio dei rifiuti, sponsorizza il concorso e offre un primo premio di 100.000 dollari.

Geha ha parlato con Yale News del concorso, della portata del problema della spazzatura spaziale e della necessità di soluzioni.

“La NASA sta tracciando più di 27.000 oggetti individuali, ma ci sono più di mezzo milione di pezzi di spazzatura spaziale che orbitano intorno al pianeta. Ognuno di questi pezzi si muove a 17.000 miglia all'ora. C'è di tutto, da parti di satelliti funzionanti che sono stati lanciati poche settimane fa a una chiave inglese che qualcuno ha lasciato cadere 20 anni fa, a pezzi di satelliti esplosi e persino satelliti abbandonati. Quasi tutto è ancora lì. Il primo satellite artificiale intorno alla Terra è stato lo Sputnik, lanciato nel 1957. Mentre lo stesso Sputnik è bruciato nell'atmosfera pochi mesi dopo, un satellite lanciato solo pochi mesi dopo, nel 1958, rimane in orbita. Da allora, c'è stato un numero esponenziale di cose lanciate. In particolare, quando parliamo di detriti spaziali, si tratta di materiale in orbita bassa o geosincrona, dove risiedono molti dei nostri satelliti. Ci sono questi punti caldi - o autostrade - in cui ai satelliti piace stare, quindi se c'è spazzatura in quell'area, è una minaccia per tutti i satelliti lì, che stiano lavorando o meno. Lo spazio può essere grande, ma poiché i satelliti sono in aree abbastanza specifiche, sta diventando affollato. Certamente, il recente test russo anti-satellite ha mostrato quanto possano essere affollate quelle regioni.

Ci sono stati solo pochi di questi eventi - test antisatellite intenzionali - ed era chiaro che erano veri e propri errori. La maggior parte della gente pensava che avessimo imparato che è una pessima idea. La Russia ha messo in pericolo i propri astronauti sulla ISS facendo quel test. Ma non era illegale. Ci sono trattati delle Nazioni Unite che dicono che non si può fare del male agli astronauti - ma far esplodere un satellite non è illegale. Per il mio lavoro, la spazzatura spaziale significa che il telescopio spaziale Hubble e alcuni degli altri satelliti astronomici sono sempre più a rischio di impatto. Anche i satelliti, compresi quelli abbandonati, cominciano a comparire nei dati dei telescopi a terra. Per esempio, stiamo immaginando una galassia e improvvisamente si vedono delle linee che attraversano l'immagine a causa del passaggio di un satellite. Si deve buttare via l'immagine. Questo succede sempre più spesso. Con i grandi osservatori che devono scansionare l'intero cielo, se si deve buttare via un gran numero di immagini, si riduce drasticamente la quantità di scienza che si è in grado di fare.