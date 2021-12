I mercati emergenti hanno stufato gli investitori

I dati usciti nei giorni scorsi hanno mostrato che gli investitori internazionali hanno effettivamente smesso di investire nei mercati emergenti (Em) il mese scorso, poiché hanno deciso che alcuni angoli del mondo probabilmente non valgono la pena di essere più esplorati.

Gli investitori stranieri hanno un paio di preoccupazioni sugli Em in questo momento. Per prima cosa, sono preoccupati che la variante Omicron causi molti danni ai recuperi delle regioni - specialmente perché generalmente hanno bassi tassi di vaccinazione. E d'altra parte, pensano che gli Em probabilmente lotteranno per pagare i loro cumuli di debito in aumento, con i rimborsi destinati a diventare più difficili con l'aumento dei tassi di interesse in tutto il mondo. Quindi è ragionevole che questi investitori stiano facendo una corsa verso l'uscita, con nuovi dati che mostrano che hanno venduto più azioni e obbligazioni Em (esclusa la Cina) alla fine di novembre di quante ne abbiano comprate - la prima volta che è successo da quando la pandemia ha colpito.

Anche le valute degli Em non sono sedute particolarmente bene. Basta guardare la lira turca, che ha perso quasi la metà del suo valore rispetto al dollaro Usa quest'anno. Questo è almeno in parte perché la sua banca centrale ha tagliato i tassi di interesse del paese di recente, nonostante il rischio che continui a spingere l'inflazione già alta. Questa non è esattamente una buona notizia per gli investitori internazionali che possiedono azioni e obbligazioni in Turchia: potrebbero vedere tutti i loro guadagni evaporare quando li riconvertiranno nelle loro valute native.

Parlando di mucchi di debito snervanti, Evergrande ha finalmente fatto default questa settimana, non essendo riuscito a fare un pagamento cruciale di 83 milioni di dollari ai suoi obbligazionisti lunedì. Questo ha lasciato il famigerato sviluppatore immobiliare cinese - che è ancora più di 300 miliardi di dollari di debito - con due opzioni: o raccogliere contanti vendendo alcune delle sue preziose attività, o prendere ancora più prestiti per effettuare i pagamenti. Cosa potrebbe mai andare storto?