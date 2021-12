Delude l’occupazione in Usa, meno assunti del previsto

I dati usciti venerdì hanno mostrato che gli Stati Uniti hanno aggiunto molti meno posti di lavoro del previsto il mese scorso, e il paese non è riuscito ancora a dare un’opportunità a tutti i giovani.

Strizzando gli occhi, ci sono dei lati positivi: il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% il mese scorso dal 4,6% di ottobre, mentre la percentuale di persone che hanno un lavoro o lo cercano ha raggiunto il livello più alto dal marzo 2020. Ma dopo i numeri migliori del previsto di ottobre, gli economisti avevano osato sognare che novembre avrebbe visto un grande aumento di nuovi lavoratori. Non è stato così: gli Stati Uniti hanno aggiunto solo 210.000 posti di lavoro il mese scorso - il più piccolo guadagno di quest'anno e un enorme 62% in meno di quanto gli analisti si aspettavano (tweet this).

I dati di venerdì hanno messo la Federal Reserve (la Fed) in una posizione difficile: la banca centrale ha pensato di ridurre il suo programma di acquisto di obbligazioni più velocemente del previsto, ma questo aggiornamento potrebbe far vacillare la sua fiducia. Anche perché questi dati sono stati raccolti prima della scoperta di Omicron, quindi qualsiasi danno che la nuova variante potrebbe fare al mercato del lavoro - sia attraverso maggiori restrizioni o scoraggiando le persone a lavorare - deve ancora arrivare. La Fed, quindi, potrebbe solo peggiorare le cose se finisce per ritirare il sostegno economico troppo rapidamente.

Gli investitori guardano nervosamente Omicron, ma il mercato azionario americano è relativamente stabile. C'è una preoccupazione più pressante, in quanto un certo numero di azioni individuali popolari hanno visto i loro prezzi crollare di recente. Basta guardare il famoso investitore Cathie Wood's ARK Innovation ETF, che traccia una serie di favoriti degli investitori al dettaglio ed è sceso del 17% in più rispetto al mercato più ampio dall'inizio di novembre. Alcuni analisti ritengono che questo potrebbe essere un segno delle cose a venire, e che il crollo di questi titoli p otrebbe essere altrettanto pericoloso di Omicron per il mercato più ampio.