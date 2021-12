Auto elettriche e a benzina, tra 9 anni prezzi uguali

La società di consulenza Kpmg ha recentemente intervistato oltre 1.100 dirigenti dell'industria automobilistica in 31 paesi che hanno condiviso le loro opinioni sulla trasformazione radicale del settore nel prossimo decennio. Queste grandi forze creeranno opportunità di investimento eccitanti e convincenti - e qui ce ne sono quattro che spiccano.

I dirigenti intervistati si aspettano che i veicoli elettrici costituiranno in media la metà di tutte le vendite di auto nei principali mercati entro il 2030. Il 73% di loro pensa anche che i veicoli elettrici, entro il 2030, avranno lo stesso costo dei loro equivalenti a benzina, contribuendo a renderli più accessibili e aumentando l'adozione.

Soddisfare queste aspettative richiederà un grande aumento della produzione attuale di Ev, così come un miglioramento della tecnologia per ridurre i costi di produzione. La cattiva notizia è che le aziende che spendono molto in spese di capitale (capex) e R&S hanno sottoperformato i loro pari negli ultimi anni, quindi si potrebbe desiderare di evitare le aziende impostate a spendere di più - probabilmente le case automobilistiche tradizionali che passano all'elettrico, come Ford - e sostenere quelle come Tesla che hanno già gettato le basi.

Ridurre i tempi di ricarica dei veicoli elettrici sarà la chiave per ridurre l'inconveniente dei veicoli elettrici rispetto ai veicoli a motore a combustione e, infine, massimizzare la loro adozione. Il 77% dei dirigenti intervistati crede che i tempi di ricarica dovranno passare dalle tre ore di oggi a meno di 30 minuti, se questo avverrà.

Chiaramente è necessario un investimento significativo nella tecnologia e nelle infrastrutture di ricarica, e questo carico potrebbe essere distribuito tra aziende private e governi incentivati a ridurre le emissioni dei veicoli. Quindi questa è potenzialmente una buona notizia per le aziende che producono stazioni di ricarica, tra cui la statunitense ChargePoint e l'azienda svizzera di automazione Abb.

Il 78% dei dirigenti dell'industria si aspetta che la maggior parte degli automobilisti compri i propri veicoli online entro il 2030. Come per la maggior parte dell'e-commerce, ritengono che "l'esperienza senza soluzione di continuità e senza problemi" dei clienti sarà ancora più importante delle specifiche e delle prestazioni del veicolo. E dato che gli stessi veicoli elettrici saranno dispositivi connessi, genereranno una grande quantità di dati sull'uso, i modelli di viaggio e la sicurezza che possono aiutare le auto parzialmente a guida autonoma a diventare più intelligenti.

Le case automobilistiche dovranno investire nelle loro piattaforme digitali per attrarre e mantenere i clienti, il che comporterà costi significativi. Ancora una volta, questa alta spesa colpirà le case automobilistiche tradizionali più duramente, mentre Tesla - che è stata impostata per le vendite online per molto tempo - probabilmente dovrà solo fare aggiustamenti piuttosto che cambiamenti all'ingrosso.

I dati che i veicoli elettrici producono hanno vantaggi e svantaggi: potrebbe sbloccare un nuovo flusso di entrate per le case automobilistiche vendendo l'accesso o l'analisi dei dati alle compagnie di assicurazione, ma richiederà una grande spinta nelle misure di cybersecurity per mantenere tutti quei dati al sicuro.

Nel vecchio dibattito tra comprare e costruire, l'85% dei dirigenti dell'industria automobilistica favorisce il primo - così come fare nuovi investimenti e costruire nuove partnership - per ottenere l'accesso alla tecnologia di cui hanno bisogno per avere successo.

Le aziende che stanno spendendo molto in fusioni e acquisizioni in contanti stanno sovraperformando i loro pari, quindi sostenere le azioni delle aziende che adottano questa strategia - in contrapposizione alla spesa pesante in conto capitale - potrebbe essere un gioco vincente. Come potrebbe essere l'acquisto di società più piccole che operano lungo la catena del valore EV, o che hanno una tecnologia che una grande casa automobilistica potrebbe trovare utile: maggiori informazioni qui.