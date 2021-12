Tutta l’importanza di farsi un nome

«Con la mia crescita professionale inizia dalla collaborazione con l’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi, un’ esperienza molto formativa e di grande crescita personale prima ancora che lavorativa». Maria Chiara Petrone, romana d’adozione, ha aperto la sua società di consulenza strategica – MCP Consulting & Management – quando aveva 25 anni. Uno spirito combattivo, guidato da determinazione e ambizione, che le ha permesso di coltivare contatti e collaborazioni molto importanti nello show business e nel mondo imprenditoriale. Con un obiettivo preciso: costruire la personalità mediatica delle persone. «Significa dare importanza alla loro immagine personale – ci spiega – gestendola in maniera strategica. L’obiettivo è quello di farti un nome nel tuo settore o nella tua azienda e comunicare efficacemente il tuo valore a 360 gradi. La sfida è quella di influenzare in anticipo le persone per te più importanti, come ad esempio clienti, datori di lavoro, colleghi o manager». Chiunque può migliorare la propria personalità mediatica, a patto di affidarsi a professionisti del settore, visto che i ciarlatani, come in molti altri settori, abbondano. Internet e i nuovi media offrono un supporto ideale per far sentire la propria voce al di là di ogni possibile confine. Non comunicare significa tacere e tacere, nel mondo globalizzato e interconnesso di oggi, equivale a non esistere. Un’adeguata attività di comunicazione e di personal branding quindi è imprescindibile non solo per farsi conoscere, ma per non scomparire. Il Covid non ha scombinato i piani della Petrone, anzi. «Il nostro lavoro – conclude -dopo l’epidemia di Coronavirus ha avuto una crescita esponenziale. Molte realtà imprenditoriali e molte figure professionali non si sono fatte abbattere dal momento di incertezza e precarietà ma anzi hanno investito sulla loro immagine».