Immobiliare, il magnete che attrae i clienti

Un magnete, nel marketing, è di fatto una calamita che attrae contatti. Molte agenzie e molti agenti immobiliari non sviluppano piani marketing o campagne web per attrarre contatti, credendo che il semplice “fare zona” possa bastare. Altre invece redigono piani marketing e piani editoriali per i social poco impattanti senza sviluppare un’offerta commerciale interessante e soprattutto senza quello che nel gergo del marketing viene chiamato “magnete”. Come molti di noi sanno un piano editoriale è il calendario delle pubblicazioni che un’azienda fa nei suoi canali comunicativi, che essi siano cartacei o digitali. I post e gli articoli pubblicati hanno la funzione di informare e far conoscere il proprio brand a clienti e potenziali clienti. Sarebbe bellissimo se bastasse solo questo per generare dei leads. Nella realtà serve di più per attrarre il contatto e portarlo a compiere un’azione nei vostri confronti: visitare una pagina specifica, far compilare un modulo contatti, ricevere un messaggio, ecc. Per far far sì che un nuovo cliente si approcci a voi dovrete creare delle vere e proprie “call to action” pensando ad un’offerta commerciale valida e dal cosiddetto “effetto wow” che dia una motivazione al potenziale cliente, che faccia la differenza rispetto aòòa classica “visura catastale gratuita”. Occorre pensare a qualcosa che gli altri non possano proporre. Ed è qui che interviene il plus, un magnete costruito da un’azienda terza, che fornirà un servizio esclusivo ai vostri clienti. Ad esempio in un momento come quello corrente potreste attivare un’offerta vantaggiosa sulle utenze domestiche, fornendo un servizio competitivo e regalando dei cofanetti Riservaluce® di Exagono (www.exagono.it) con i quali potrete offrire 10 anni di luce ai vostri clienti. Offrire servizi nuovi, competitivi e che vadano oltre alla semplice gestione della compravendita potrà generare un flusso di nuovi clienti e un incremento significativo del vostro business.