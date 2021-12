Così si finanzia la crescita aziendale

Finanziare progetti di crescita aziendale. Oggi come ieri l’imprenditore è sempre alla ricerca di forme e fonti di finanziamento, ma ormai è sempre più difficile per l’azienda ottenere riposte dal sistema bancario. Ed è qui che entrano in gioco realtà come lo Studio Maggi, un team di commercialisti di grande esperienza guidato da Andrea Maggi, che favorisce operazioni di finanziamento aziendale al di fuori del sistema bancario. E se non ci riesce non si fa pagare. Andrea Maggi è un commercialista con esperienza trentennale. È iscritto come professionista all’Odcec di Lucca e al registro dei revisori contabili tenuto dal Mef e opera principalmente con strumenti di finanza alternativa. Inoltre, per aziende che fatturano oltre i due milioni di euro, è in grado di reperire risorse con operazioni di direct lending, equity, emissione di mini-bond. Per la realizzazione di ciò collabora ed è partner privilegiato di un advisor finanziario nazionale che a sua volta è partner di Borsa Italiana. Per ogni settore: agroalimentare, turismo, sanità privata, edilizia, esistono prodotti personalizzati e diversificati per le varie necessità. Non è richiesta alcuna garanzia personale e lo stesso finanziamento non è segnalato in centrale rischi. Si ottiene liquidità per l’azienda, visibilità della stessa sul mercato dei capitali, diversificazione delle fonti di finanziamento evitando possibili problemi di credit crunch. L’aspetto che distingue lo Studio Maggi in modo assoluto è la garanzia: nulla è dovuto allo studio in caso di mancato finanziamento; il servizio si paga solo a delibera positiva. È una soddisfazione aiutare aziende ed imprenditori che vogliono crescere, ai quali offriamo i nostri servizi senza chiedere alcun fondo spese.



