Oggi le aperture dei quotidiani sono concentrate sulle misure di governo contro gli aumenti di luce e gas e sulla supermulta da oltre 1 miliardo di euro comminata dal nostro Antitrust al colosso americano Amazon. Spazio anche alla legge di Bilancio e al confronto apertissimo tra partiti e governo, oltre che sull’emergenza CoVid con la curva dei contagi che continua a salire e vaccini e Green Pass che continuano a far discutere.

Prime Pagine

Il Corriere della Sera apre sullo scudo anti-rincari del governo. “Un miliardo in più per le bollette, nuove risorse fino a 3,8 miliardi. E intanto il Garante boccia lo sciopero generale”. Analogo titolo di apertura (“Bollette, scudo anti rincari, Draghi aggiunge 1 miliardo contro gli aumenti che scatteranno all’inizio dell’anno”) per La Stampa. Apertura del Sole-24 Ore dedicata alla legge di bilancio: “Debiti con il fisco, tagli ai rimborsi, sul tavolo del governo la compensazione tra crediti e debiti con erario o enti locali, al contribuente 30 giorni di tempo per contestare la riduzione del bonus. Oggi un nuovo giro di tavolo, scuola e ape sociale, partiti e governo blindano i ritocchi”. Il Quotidiano della Confindustria mette in taglio medio la questione rincari (“Decreto da 3,3 miliardi, altri 1,8 alle bollette via libera al Consiglio dei Ministri”). La Repubblica titola invece sull’economia digitale con “L’antitrust sfida Amazon, multa da 1.128 milioni dell’Authority italiana al colosso del commercio online: ha discriminato i concorrenti”. L’azienda: “è falso, ricorreremo al Tar”. “L’Unione Europea loda l’iniziativa e prepara misure per cambiare le regole del settore”. E sulla prima pagina del quotidiano romano Francesco Guerrera scrive dei “limiti necessari ai giganti del web, ieri è stato il primo giorno in una nuova era non solo per Amazon”. Anche il Corsera scrive che Amazon dovrà pagare una supermulta da 1,1 miliardi “per abuso di posizione dominante”. E Innocenzo Genna sul tema scrive in prima sulla Stampa: “Con le Big Tech la multa non basta, per Amazon la sanzione solo un fastidio o qualcosa in più”. Avvenire titola sulla direttiva Ue per regolarizzare i rider: “Stabili in sella”. Su tutte le prime pagine la notizia della scomparsa della regista premio Oscar Lina Wertmuller.

Diario-Covid

Spinta finale sui vaccini, “in arrivo ancora 2 milioni di dosi”. L’Aifa getta acqua sul fuoco: “Omicron meno grave”. E l’esperto Paolo Lusso paragona la lotta al CoVid a quella contro l’AIDS (Corriere della Sera). Casi in crescita, “7 regioni ora rischiano la zona gialla” riporta di spalla in prima pagina La Repubblica. Interessante il commento in prima sulla Stampa di Assia Neumann Dayna sul Rapporto Unicef: “Questa è la peggior crisi per i bambini che l’Unicef abbia visto nei suoi 75 anni di storia, prevenire un decennio perduto: azioni urgenti per invertire l’impatto devastante del Covid su bambini e giovani”. “Ipotesi proroga per l’emergenza”, così apre Il Messaggero, “contagi su, misure eccezionali fino ad aprile: il piano del governo. Ricciardi: è necessario. Ospedali intasati, regioni a rischio giallo. Istat: più morti, meno nati è recessione da CoVid”. Il Giornale riporta l’annuncio di Figliuolo sui vaccini: “arrivano 2 milioni di nuove dosi, la curva non spaventa”. Il Fatto Quotidiano denuncia in prima pagina il “buco” della legge sui certificati verdi: “Ora il governo scopre gli infetti col Green Pass”. Libero Quotidiano titola duro sui No-Vax: “La grande bugia dei 608 morti di vaccino. Palù smentisce i negazionisti, un video del presidente Aifa incendia i no-Vax ma lui li stronca: appena 16 decessi correlabili all’antidoto, 0,2 casi ogni milione di dosi”. E Avvenire scrive: “Dosi Pfizer in arrivo. L’Ema: sicuro sui bimbi”.

L’economia che serve

Il Corriere della Sera riprende la notizia della stretta europea sulle case: “Dal 2030 vietati affitto e vendita per la classe C che consuma troppo energia”. E il Messaggero fa i conti della nuova direttiva Ue: “Salasso da 120 miliardi, pioggia di critiche su Bruxelles”. Durissimo in proposito il Giornale: “Follia Europea: ci entrano in casa. È una persecuzione contro i proprietari”. Caustico il Tempo: “Ursula (Von der Leyen) piccona la casa”. “Lavoro e piattaforme digitali, regole Ue per dare più tutele ai rider” titola il Sole-24 Ore che in taglio basso riporta la notizia della bocciatura dello sciopero generale del 16 dicembre da parte del Garante: “Ma da Cgil e Uil arriva la conferma. Il governo: scelta incomprensibile” e il resoconto della presentazione del nuovo piano industriale di UniCredit: “Obiettivo 16 miliardi ai soci entro il 2024, balzo del titolo, +10,8%, all’annuncio di buyback e dividendi. Il Ceo Orcel punta su riduzione dei costi, incremento della redditività e investimenti sul digitale: pronte 2100 assunzioni sul fronte informatico”. Sul Domani c'è la notizia che “Evergrande è vicina al fallimento, tutti gli assetti in mano al governo” mentre Milano Finanza svela un dettaglio della manovra di bilancio: “Proroga delle agevolazioni per le quotazioni, più sconti per Piazza Affari, governo e maggioranza cercano risorse per allungare di 3 anni il bonus per le Ipo”. Il catenaccio di MF è invece sulla criptomania: “presentato un ddl per tassare i proventi delle valute digitali”

Giustizia, tutto sbagliato, tutto da rifare

Csm, riforma entro Natale, stretta su toghe e politica, “Mai più giudici che mentre indossano la toga ricoprirono anche incarichi elettivi e politici, e in più norme sul sistema elettorale del CSM: la ministra della giustizia Marta Cartabia punta a portare la riforma del CSM a Palazzo Chigi entro Natale e apre il confronto con i partiti della maggioranza” (La Repubblica in prima pagina). Sull’emergenza giustizia il Giornale scrive: “Dopo il caso Maresca, pm e sinistra scoprono le toghe politicizzate. Sono tantissimi i magistrati che si sono lanciati in politica e poi sono tornati a indossare la toga. Poi esplode il caso Maresca a Napoli e il ministro Cartabia pronuncia la parola basta”.

Verso il Colle

Il Corriere della Sera intervista Enrico Letta segretario Pd: “Per il voto sul Quirinale va coinvolta anche la Meloni”. Il Fatto Quotidiano sentenzia: “Letta si arrende, Draghi al Colle poi rischi di voto”. Per il Giornale invece “Letta apre alla Meloni per boicottare Berlusconi”.

Ipse dixit

Sulla prima pagina di Libero Quotidiano il direttore Alessandro Sallusti adesso difende a spada tratta il governo del premier Draghi definendo “No-Italia” Landini e i sindacalisti che vogliono bloccare l’Italia e i magistrati che si oppongono alla riforma del Csm.

Gli editoriali da leggere (per chi ha tempo)

“Inverno demografico lento e inesorabile, lo si percepisce dalla maggiore presenza di anziani rispetto i giovani in quasi tutti gli ambienti, dal martellamento pubblicitario di prodotti per animali domestici mentre quelli per bambini sono quasi scomparsi; dalla sparizione di negozi per giocattoli nei centri città” (Rapporto Istat, “Il lungo inverno di un paese senza più figli”, Elsa Fornero sulla Stampa).

