Sostenibilità, reporting accessibile

il report di sostenibilità è uno strumento fondamentale che testimonia il concreto impegno di un’organizzazione in ambito economico, sociale e ambientale.

Come renderlo accessibile a tutti, superando barriere legate a disabilità, differenze linguistiche e diversità culturali, in modo che possa essere compreso da chiunque, e quindi diventare uno strumento veramente efficace?

Amapola, agenzia di comunicazione specializzata in sostenibilità dal 2009 e Dotwords, language service provider italiano di profilo internazionale, hanno messo assieme le proprie competenze e sensibilità (sono entrambe società benefit) per sviluppare la soluzione “reporting accessibile”, che rende i contenuti dei report più inclusivi e fruibili.

Tra gli strumenti suggeriti, podcast per i non vedenti, video sottotitolati per i non udenti, versioni “pocket” multilingua o destinate a particolari pubblici (bambini, studenti, anziani), documenti di sintesi (per chi ha fretta!), con un uso mirato di infografiche interattive e data visualization.

Da una parte il reporting accessibile è inclusivo perché permette di raggiungere davvero tutti gli stakeholder di un’organizzazione, dall’altra punta sulla fruibilità dei contenuti, ampliando la platea del pubblico e semplificando la materia, senza banalizzarla.



