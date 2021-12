La sanificazione alla “luce del sole”

La sanificazione tramite fotocatalisi entra nei Grandi Hotel: Sheraton Milan San Siro, Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre e Courtyard by Marriott Rome Central Park del gruppo Marriott International hanno installato i sistemi di una startup italiana, Sanixair (www.sanixair.com), per migliorare la qualità dell’aria indoor nelle stanze e in tutte le aree comuni. La sicurezza degli ambienti per clienti e personale, che possono continuare a muoversi nelle aree dell’hotel mentre il sistema è in funzione, è assicurata costantemente da una tecnologia che riproduce un fenomeno chimico naturale: la fotocatalisi si verifica quando l’irraggiamento solare in presenza di metalli nobili e altre sostanze trasforma l’umidità presente nell’aria in perossido di idrogeno, ovvero acqua ossigenata, che in forma nebulizzata sanifica anche le superfici. I moduli di fotocatalisi sono stati installati nelle condotte per la climatizzazione già esistenti consentendo una sanificazione profonda e in continuo, efficace al 99,9% contro batteri, virus, lieviti, muffe e odori. Altre strutture di primario livello hanno scelto la stessa tecnologia, come l’Hilton Molino Stucky di Venezia, che lo ha installato nel suo centro congressi, il relais 5 stelle lusso Villa Crespi sulle sponde del lago d’Orta e Capofaro Locanda & Resort sull’isola di Salina.