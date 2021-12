Quelle skill tutte da imparare che di soft hanno poco

i soft oggi hanno davvero poco quelle skills che un tempo rappresentavano le competenze trasversali, quelle competenze non indispensabili, ma che era meglio avere per il proprio business. È ancora così oggi? Beh, possiamo rispondere senza esitazioni di no, che oggi quelle competenze ulteriori sono diventate decisamente indispensabili, parte integrante del background culturale e tecnico del professionista e del manager. In oltre 25 anni di attività come coach e formatore ho visto l’intero arco evolutivo che queste competenze hanno attraversato, di pari passo con l’evoluzione dell’economia, dei mercati, del business, della professione. Da competenze “aggiuntive”, potremmo dire “periferiche” nel paniere di competenze di un professionista o di un manager, man mano hanno conquistato il centro della scena. Un tempo non erano indispensabili per fare business e per avere successo, ma un tempo i ritmi di lavoro, la concorrenza, l’evoluzione tecnologica era completamente diversa.

Oggi le soft skills portano ancora questo nome, ma di soft hanno davvero poco, sia per la loro importanza, che per la loro complessità. Le soft skills sono oggi importanti come le hard skills, le competenze tecniche, nucleo del sapere del professionista e del manager. La loro assenza nel bagaglio culturale vuol dire un gap, una mancanza importante. Non a caso i curricula vitae negli ultimi anni le riportano sempre, perché sanno che i selezionatori le richiedono e danno loro particolare importanza. Anche i corsi di laurea universitari le stanno inserendo accanto alle classiche materie. D’altra parte, la differenza tra un buon avvocato e un avvocato eccellente la faranno d’ora in poi proprio le soft skills, così come tra un ottimo manager e un fantastico manager; potremmo continuare con l’imprenditore competente e l’imprenditore illuminato, con il commercialista preparato e il commercialista-consulente eccellente, oppure con il consulente del lavoro o l’architetto. Insomma, le soft skills sono quelle competenze che non “completano” più il profilo professionale: fanno oggi la differenza tra il successo e l’insuccesso, tra la mediocrità e l’eccellenza. Si tratta ora di chiarire quali sono le soft skills di cui tanto si parla e che in tutti gli ambiti, persino la politica, la sanità e il terzo settore, sono oramai centrali. Sono soft skills le competenze comunicative, relazionali, negoziali, di problem solving, di public speaking, l’intelligenza emotiva, la gestione del tempo e dello stress, la gestione delle emozioni, la leadership, le capacità motivazionali, la mentalità da coach.

Ho cominciato nel lontano 1996 per mia passione a studiarle per poi non smettere più e continuare a formarmi dai migliori in tutto il mondo. Quella passione diventerà una professione negli anni, fino a fondare Myplace Communications con cui oggi, insieme alla mia socia Luciana Lauber, eroghiamo percorsi di formazione manageriale dedicati proprio alle soft skills per professionisti e manager. Insieme possiamo vantare 45 anni di esperienza in tal senso: 25 miei e 20 suoi, dedicati a studiare, erogare corsi, affinare tecniche, applicarle quotidianamente a studi professionali e aziende nostre clienti. Oggi Myplace offre un ricco catalogo di Master, Mini master e seminari proprio sulle soft skills, frutto di decenni di esperienza e di grande capacità innovativa e di adattamento alle mutevoli necessità del mercato professionale e di business. Andiamo dai percorsi più completi e strutturati (Master in Business), ai percorsi più mirati e brevi, come Web Innovation Studio, dedicato alle competenze necessarie per essere presenti sul web e Memory Lab dedicato alle tecniche di apprendimento efficace, dalla lettura veloce, alle tecniche di memoria, alle mappe. Un percorso specifico è dedicato poi ai giovani tra i 14 e i 26 anni (“Sviluppa il tuo futuro”) e due seminari di una giornata sono dedicati specificamente ad apprendere come gestire le emozioni e superare convinzioni e pregiudizi (“Zero paure” e “Zero limiti”). Infine, il nostro fiore all’occhiello è rappresentato dalla scuola di coaching, la Myp Coaching Academy e al nostro seminario residenziale di tre giornate Puntosudime, (www.puntosudime.it). Per chi vuole fare un salto di competenze e acquisirle al meglio consigliamo di approfondire sul nostro sito (www.myp.srl) dove potrà trovare tutte le informazioni e i programmi.



*Founder e ceo di MYPlace Communications