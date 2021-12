Manovra, i sindacati trattano e i partiti emendano. Ma Draghi non arretra

*Prime Pagine*

Debutto senza incidenti per il Super Green Pass in Italia. E Palazzo Chigi replica secco alle Regioni sui controlli agli studenti: “Avanti così, no a deroghe”. Il governatore del Piemonte Cirio promette “Tamponi gratis a chi fa la prima dose di vaccino”. [Corriere della Sera].

La Repubblica allarma: “terza dose, 6 milioni di over 60 in ritardo, aspettare è un rischio”.

La Stampa riporta di spalla: “Super Green pass, controlli soft e pochi multati” e mette in prima pagina il commento polemico di Piergiorgio Odifreddi contro Cacciari, Freccero, Agamben e Mattei: “Gli umanisti no-vax e il senso di vergogna”.

Sul Messaggero in apertura un’inchiesta della Polizia Postale: “Falsi passi in regalo a Natale, Qr Code contraffatti messi in vendita per 100 euro”.

Titolone del Fatto Quotidiano sui brevetti dei vaccini: “Omicron, 10 miliardi ai soci di Big Pharma. È una variante d’oro, il guadagno di 8 azionisti di Pfizer e Moderna. Sanders denuncia: i due colossi e BionTech incasseranno 34 miliardi di dollari di profitti grazie ai brevetti che nessuno vuole liberalizzare”.

Il Giornale parla di boom di vaccinazioni: “E' l’effetto del Super Green Pass, italiani in fila per non rimanere esclusi, scaricati un milione di certificati, non succedeva da luglio”.



*L’economia che serve*

Tutti i quotidiani riportano la notizia dello sciopero generale indetto per il 16 dicembre da Cgil e UIL (contraria la Cisl) contro la manovra del governo Draghi: “I sindacati (divisi): sciopero generale, ira del governo” titola il Corsera, “è rottura sulla legge di bilancio (‘insoddisfacente’) e le pensioni, i lavoratori incroceranno le braccia per 8 ore tranne quelli di sanità e trasporti. Manifestazione nazionale a Roma, ma la Cisl non aderisce. Lo stupore del governo”.

“Il sindacato sfida Draghi” è il titolone di apertura della Stampa e della Repubblica, con Palazzo Chigi che difende la manovra e replica: “Scelta del tutto ingiustificata, nessun esecutivo come questo ha mai fatto tanto per pensionati e lavoratori”.

“Confindustria preoccupata” scrive Il Messaggero. Mentre sul Giornale in prima Fabrizio Boschi parla di “follia dei sindacati” e Carlo Lottieri rincara la dose: “irresponsabili allo sbaraglio”.

La Repubblica riprende anche il tema Gig-Economy con la frase del Ministro del Lavoro Andrea Orlando: “Subito nuove regole per i Rider”.

Ma sempre a proposito di diritti, in prima pagina sulla Stampa, Maria Corbi riporta la notizia del “licenziamento via zoom di 900 lavoratori da parte del Ceo di Better.com, Vishal Garg”.

“Autonomi, ecco tutti gli sconti Irpef” è il titolo di apertura del Sole-24 ore, “sconto medio di 202,4 euro e massimo di 810 per chi dichiara 50.000 euro. Per 1 milione di partite Iva scompare l’Irap che vale 1360 euro annui”. In taglio medio il quotidiano di Confindustria riporta i dati OCSE (“pressione fiscale aumentata al 42,9% in Italia, è di 9,4 punti più alta della media, balzo nel 2020”) e si occupa della legge di Bilancio sulla quale scrive: “Scontro sul bonus facciate e sul 110 per tutte le villette, emendamenti da tutti i partiti anche su bollette, patent box e rottamazione”. E in taglio basso sempre sul Sole c’è l’ultimo aggiornamento sul caso Tim: “Il piano di Vivendi per la doppia Telecom, proposta alternativa che punta a uno sdoppiamento del gruppo in una società di servizi commerciali con i francesi in maggioranza e in un’altra della rete, di proprietà statale”.

In taglio basso il Giornale da notizia del “cambio di rotta della Ue che apre al nucleare, una vera scelta green”.

“Per tamponare il caro bollette fanno pagare un po’ di più a tutti, ridotto il previsto taglio delle tasse, già minimo, senza che il problema venga risolto” è il titolo di taglio medio sulla Verità.

“Caro bolletta, botta da 10 miliardi, è l’impatto sui redditi dell’aumento dei prezzi energetici energetici”, sullo stesso tema apre anche Milano Finanza che dà voce a Tabarelli: “La fiammata dell’inflazione si rifletterà presto sui salari”. Su MF spazio anche alla notizia: “Banca dei regolamenti mette nel mirino la finanza cripto: c’è rischio instabilità”.

Su tutti i giornali la notizia dell’arresto per bancarotta dell’imprenditore e presidente della Sampdoria calcio, Massimo Ferrero.



*La politica tra CoVid e corsa al Colle

“Giuseppe Conte rinuncia, niente corsa al seggio, il leader 5S non si candiderà alle suppletive di Roma. Imbarazzo di Letta e nel Pd” [Corriere della Sera].

“Non mi stupisce, conosco la sua proverbiale mancanza di coraggio” è il commento sulla Stampa di Matteo Renzi che lancia il terzo polo: “Il buon senso è al centro”.

Il Messaggero riporta che sarà Calenda a sfidare Gasbarra alle suppletive romane. E Libero Quotidiano titola in apertura: “Letta e Conte, coppia alla deriva. Il segretario Pd gli aveva offerto il seggio per ingraziarselo ma l’ex premier, sfidato da Calenda, se l’è fatta sotto e ha rinunciato”.

Stefano Massini sulla Repubblica in prima pagina commenta il totonomi per il Quirinale: “Prove generali di un copione già visto, i nomi vanno da Draghi ad Amato da Cartabia a Prodi, peccato che non siamo nel 2013 ma nel 2022, stessi nomi e stesso metodo a quasi 10 anni di distanza e con una pandemia in mezzo”.

“La corsa di Draghi avvicina le elezioni” è invece l’analisi di Adalberto Signore sul Giornale.

Sul Foglio, in taglio medio il retroscena su “Draghi Senatore”, l’ultima idea suggerita a Mattarella, “istituzionalizzare il premier nominandolo senatore a vita”.



*Esteri*

In Germania varato il governo Scholz: “record di genere, alle donne 8 ministeri su 17” [La Repubblica].

Su tutti i quotidiani anche la notizia del boicottaggio diplomatico Usa ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.

Su Libero Quotidiano in taglio medio: “La linea dura di New York, senza vaccino non lavori”.



*Ipse dixit*

“Vorrei che il 2022 fosse l’anno del salario minimo, lo chiede anche l’Europa” [Il Presidente INPS Pasquale Tridico intervistato dalla Stampa].

“Il rilancio delle autostrade passa da digitale e idrogeno” [il Presidente dell'Aiscat Diego Cattoni sul Sole-24 ore].



*Gli editoriali da leggere (per chi ha tempo)

“Nel caso delle democrazie antiche e consolidate, se l’emergenza dura poco le conseguenze non saranno durature. Ma che succede se la minaccia alla vita delle persone non scompare rapidamente?” [“Libertà e pandemia, i danni da ridurre al minimo”, Angelo Panebianco, Corriere della Sera].

“Prime dosi in aumento, file per il booster niente isterie sul super Green Pass, Pil in gran forma, consumi su. L’ondata della razionalità italiana celebrata dalla Zeit con un grazie a Draghi a al salvifico trasformismo. ["Irrazionali a Chi? C’è un’Italia che il Censis non vuole vedere” Claudio Cerascia sul Foglio].