Il turismo va in bici, le due ruote leva per rilanciare il settore

Sono 4,7 milioni e nel 2020 – malgrado il Covid che però in questo caso forse ha fatto in qualche modo da “acceleratore” – hanno generato una spesa di 4,1 miliardi di euro. Parliamo dei “cicloturisti” italiani, il cui identikit più aggiornato è stato tracciato di recente dal Rapporto dell’Osservatorio sul cicloturismo realizzato da Isnart. Secondo questo rapporto il macrocosmo degli appassionati delle due ruote in Italia «rappresenta un potenziale enorme» anche per gli enti locali che in piena fase di ripartenza stanno cercando la strada giusta per rilanciare il turismo. Del resto, le previsioni dicono che nel 2030 ci saranno più ebike circolanti in Europa che auto.

E a sdoganare definitivamente l’immagine della bicicletta come “semplice” mezzo di trasporto buono per attività sportive, svago e spostamenti urbani ci ha pensato il primo “Puglia Bike Forum”, un appuntamento organizzato dal portale web www.viagginbici.com che ha chiamato a raccolta a Bari esperti del settore e amministratori locali per fare il punto sulle prospettive e le tendenze del turismo in bici. Dalla due giorni di Bari, voluta dall’agenzia regionale Puglia Promozione, è venuto fuori in maniera evidente che il cicloturismo è a tutti gli effetti una leva economica e un motore di ripresa dei territori.

Lo dimostra il caso stesso della Puglia, regione che sta puntando forte sulla bicicletta e la promozione della mobilità ciclistica sostenibile, come è stato ripetuto a più riprese nel corso del forum che ha visto alternarsi sul palco del teatro Kursaal Santa Lucia – coordinati dal direttore di viagginbici.com Ludovica Casellati e dal giornalista e noto volto televisivo Marino Bartoletti – tra gli altri il sindaco di Giovinazzo Tommaso De Palma e l’inventore “dell’Eroica” Giancarlo Brocci, il Direttore Generale Asset Puglia Elio Sannicandro e il presidente dell’Osservatorio Bike Economy, Gianluca Santilli che ha parlato della bicicletta «come elemento per la prevenzione per la salute, abbattimento dell’inquinamento acustico, volano di rigenerazione urbana, tutela dell’ambiente, integrazione sociale, sicurezza e sviluppo economico».

È toccato a Antonio Decaro, sindaco di Bari, Aldo Patruno direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia e Luca Scandale direttore di Puglia Promozione raccontare il successo di Bari e della Puglia come destinazione turistica d’eccellenza, in Italia ed Europa. «Creare sinergia tra pubblico e privato, investire nelle infrastrutture e nei servizi, favorire la cultura dell’accoglienza, formare il personale, motivare le imprese turistiche – hanno ripetuto gli amministratori pugliesi – questo è il risultato del progetto strategico “Puglia 365”, che grazie a massicci investimenti e al coinvolgimento degli stakeholders ha trasformato la Puglia in un brand, o meglio uno stile di vita. Apulian lifestyle è infatti il marchio ombrello dell’approccio multidisciplinare allo sviluppo socioeconomico voluto dalla Regione Puglia e declinato nelle realtà locali. Il cicloturismo, insieme all’enogastronomia e alla cultura, sono diventati i driver di questa crescita, che ben si sposano con l’impegno sulla sostenibilità, anche alimentare».

Ad intervenire sono stati anche il portavoce dell’Ambasciata del Regno Paesi Bassi Aart Hering, che ha parlato dei risultati positivi per la mobilità sostenibile italiana in seguito alla pandemia e il responsabile del Turismo per Legambiente Sebastiano Venneri il quale ha ricordato che «la bici come strumento turistico ha visto un’impennata negli investimenti degli operatori del settore e delle pubbliche amministrazioni».

Pierfelice Rosato dell’Università degli Studi di Bari ed Enrico Ducrot CEO del tour operator Viaggi dell’Elefante, hanno dimostrato che il cicloturismo non è più solo un settore emergente, ma un acceleratore di sviluppo turistico, generatore di buone pratiche sociali, accrescimento culturale. Lo sviluppo, ha sottolineato Rosato, deve però passare attraverso 4 grandi direttrici: 1) definizione del sistema di governance; 2) qualificazione del sistema dell’offerta; 3) network di filiera; 4) promozione di aggregazioni aziendali bike oriented. «E se la bicicletta è una lente d’ingrandimento sul mondo», ha sottolineato Silvia Livoni esperta di marketing territoriale, «i bike hub rappresentano le eccellenze che la lente è in grado di valorizzare».

Il cicloturismo, insomma, destagionalizza, attrae molti stranieri, diffonde le presenze su tutto il territorio, allunga il soggiorno, contamina, arricchisce. Regioni come la Puglia, il Veneto e l’Emilia-Romagna hanno deciso già da molti anni di investire risorse in questo settore. E come ha testimoniato Davide Cassani, presidente APT Emilia-Romagna, presente al Puglia Bike Forum in collegamento diretto «chi ha investito nel cicloturismo, anche attrezzando le proprie strutture alberghiere, ha generato ampia marginalità economica».