Essere media company ma senza parlarsi addosso

«Sì, siamo un po’ anche una media company», riconosce Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR del Gruppo Unipol, oltre che Direttore di Changes, dissimulando una legittima soddisfazione: quella di aver visto premiare con l’ambito riconoscimento “Best Blog” agli Ascai Media Awards 2021 il suo magazine (multimediale: non solo on-line!) “Changes”: «Sì, la giuria ha riconosciuto al nostro prodotto pluralità di punti di vista e autorevolezza! Una soddisfazione». Non banale, perché Changes non è un house organ: è, sì, un magazine aziendale, ma si rivolge al mercato. «Non parliamo né della nostra azienda – non vogliamo essere autoreferenziali – né dei nostri prodotti, ma dell’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. Quindi andiamo ad affrontare con neutralità ed approfondimento tutte quelle tematiche che in un qualche modo sono le sfide del nostro settore».

Complimenti, Vacarini. Ma quando impostate un numero, quale criterio seguite nella scelta degli argomenti?

Di fatto noi abbiamo come una sorta di timone virtuale l’osservatorio dei rischi emergenti e reputazionali che il gruppo ha costituito ormai molti anni fa. L’osservatorio studia tutti i fenomeni che potrebbero rappresentare una minaccia o una prospettiva nuova per il gruppo, e su questa base abbiamo costruito una serie di categorie legate all’osservatorio.

Esempi?

Climatechange, intelligenza artificiale, intelligent economy, per citarne solo tre. E non ci limitiamo ai soli spunti dell’Osservatorio. Quel che davvero ci rende media company è l’ascolto permanente della Rete, un monitoraggio continuo, attraverso il quale siamo agevolati nel capire dove e come indirizzare la nostra comunicazione e le nostre pubblicazioni. Ascoltando il mercato riusciamo ad coglierne il sentiment, quello che pulsa tra le persone che si affidano a noi, e indirizziamo coerentemente la nostra comunicazione. E ci manteniamo collegati anche ad uno dei più autorevoli Osservatori mondiali della Reputazione.

Bene, ci descriva il prodotto

È multimediale, nel senso che vive costantemente sul web, con due o tre aggiornamenti settimanali e due volte all’anno usciamo anche in edizione cartacea, con oltre 100 pagine di foliazione. Lo produce un team interno – una redazione di tre persone – ma dall’esterno lavora con noi una società specializzata, la Lob PR + Content. Ogni contenuto scaturisce da vere riunioni di redazione nelle quali decidiamo quali devono essere sia i post settimanali sia i temi dei magazine, che naturalmente cerchiamo di scegliere tra quelli di impatto e contenuto più ampio.

Ultimi temi trattati?

Abbiamo appena fatto un numero dedicato al lavoro e, prima, ci siamo focalizzati sulla nuova mobilità e sulla intelligent economy. Solo per citarne alcuni..

Che diffusione ha Changes?

L’edizione cartacea molte migliaia e, mi creda: vanno a ruba. Tanto che è molto consultata anche la versione digitale sfogliabile che pubblichiamo sul sito. Del resto, se va a guardare chi sono gli autori che ricorrono sul magazine, be’… riteniamo di avere molte buone firme. E, ripeto: senza farne un prodotto autoreferenziale.

Però ci completi il quadro: perché Unipol ha deciso di scendere in campo con un progetto editoriale di questo tipo?

Il rapporto Edelman dice che ormai la gente si fida più delle aziende che dei media tradizionali, e con Changes vogliamo rispondere a questa fiducia, raggiungendo un target alto di popolazione, trattando argomenti scevri da strumentalizzazioni di sorta. È il segreto del nostro successo, chi vuole leggerci sa che Changes è un nostro prodotto editoriale, ma si rende conto che pur dichiarando fin dall’inizio che siamo emanazione di un gruppo, affrontiamo tematiche varie con professionalità ed un approccio scientifico che fa fatica a vedersi nei media tradizionali… Changes viene visto come un prodotto oggettivo. E questo piace.