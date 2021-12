Così la politica ingolfa il motore

«Anziché accanirsi sui veicoli nuovi bisognerebbe concentrarsi su quelli circolanti, che sono molto più numerosi e hanno degli standard qualitativi pessimi. Oggi in Italia circolano 38,6 milioni di autovetture, che per quasi un terzo sono di categoria antecedente all’Euro 4, e circa 1.5 milioni sono addirittura Euro 0. Se sostituissimo un veicolo Euro 0 con un Euro 6D avremmo già fatto un enorme favore all’ambiente»: l’ingegner Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae) non ama passare per bastian contrario, ma d’altra parte non ama i giri di parole, e dice quel che pensa su un tema che si sta saturando di luoghi comuni e imbarazzati conformismi, che cioè la sostenibilità ambientale transiti unicamente per la diffusione – peraltro ad oggi rallentata da una serie di ostacoli insormontabili – dei veicoli elettrici.



Dottor Cardinali, via il dente via il dolore: non credete all’auto elettrica?

Al contrario, ci crediamo moltissimo. Lo dimostrano gli investimenti di centinaia di miliardi che stanno effettuando le case automobilistiche, mentre altri ne parlano gratis. Ed è un mercato che sta crescendo, ma il mercato nasce dall’incontro tra la domanda e l’offerta. Attenzione: oggi stiamo ancora parlando di qualche decina di migliaia di vetture, tanto più quest’anno che il mercato totale è collassato del 22% sotto i livelli pre-Covid, e in ottobre addirittura del 35%. Con questi ritmi, 1,5 milioni di vetture all’anno, servirebbero 26 anni per sostituire il parco circolante. Se anche tutti gli italiani cominciassero da domani a comprare solo elettriche, per togliere dalle strade gli altri 37 milioni dovremmo aspettare ancora 25 anni: allora, tutto quello che vendiamo oggi sarà archeologia industriale.

Insomma il problema sono le auto troppo vecchie…

Sì: dalla crisi del 2008 a oggi, il parco auto non ha fatto che invecchiarsi, un po’ come è accaduto alla popolazione nel corso dei decenni. L’età media del nostro parco vetture è di 11,8 anni, quella di Francia, Germania e Gran Bretagna di 8-9 anni. E le ragioni di questo gap sono numerose. Una delle principali è il potere d’acquisto delle famiglie. In una situazione di calo generale e prolungato, con sei milioni di soggetti in povertà, è ovvio che si acquistino meno auto. Inoltre in Italia circolano meno auto aziendali, che non sono diverse da quelle familiari ma hanno un tasso di sostituzione più rapido, durano la metà delle auto di famiglia. Ma noi, a causa di un trattamento fiscale penalizzante, abbiamo la più bassa quota di penetrazione dell’auto aziendale rispetto alla media europea.

Ma avete avuto anche gli incentivi!

Senta, l’unico provvedimento con un respiro più lungo di pochi mesi è rimasto l’ecobonus varato nel dicembre ’18 per il ’19-‘21. Il piano triennale ha vissuto poi alterne vicende in relazione ai rifinanziamenti, al cosiddetto extrabonus e alla famigerata “terza fascia”. Ma mi creda, il punto è decidere prima cosa sia ecologico. Se qualcuno considera tale solo le auto a zero emissioni locali allora già un veicolo elettrico plug-in non lo sarebbe più. Noi preferiamo parlare di auto a basse, bassissime e zero emissioni. Consideri che oggi ormai anche l’Euro 5 è fuorilegge quindi tutto quel che viene venduto è Euro 6D, vetture che hanno emissioni inquinanti che sono un centesimo degli standard precedenti anche se non sono a zero né di CO2 né di Pm10.

Quindi chiedete che il fisco aiuti il settore…

Giudichi lei: sull’Iva siamo da 30 anni in regime di deroga rispetto alle norme europee. Da noi i beni strumentali, cioè le auto utilizzate per lavoro anche in modalità promiscua, vengono assoggettate a detrazione dell’Iva solo per il 40% anziché al 100% e ogni anno questa deroga viene rinnovata. Inoltre, ai fini Ires/Irpef, la quota presuntiva di uso privato dell’auto aziendale viene tassata sia in capo sia all’azienda che al dipendente. Quest’ultima imposizione è stata addirittura rimodulata al rialzo con la legge di bilancio del 2020, con un incrudelimento al primo di luglio scorso, sulla parte che grava sul dipendente. Tutte penalizzazioni che frenano il mercato dell’auto, ma creano anche distorsioni nella competizione internazionale per le aziende clienti. In realtà è noto che gli incentivi auto sono per lo Stato un “costo virtuale”, perché si autofinanziano col maggior gettito determinato dalle maggiori vendite che causano. Purtroppo per i principi di contabilità generale lo Stato non può mettere in preventivo gli introiti maggiori, la cosiddetta “retroazione”, ma li può solo consuntivare ex post. E quindi deve cercare ex ante delle coperture finanziarie che non sarebbero necessarie e che spesso non si trovano… Per giunta, quando un concessionario vende una vettura, prima versa mediamente 4,400 euro di Iva al fisco, poi incamera l’incentivo, ma come credito d’imposta! Quindi, lo Stato prima incassa l’Iva e solo in un secondo momento subisce la deduzione dall’imposta versata dal venditore. Insomma, un doppio vantaggio per l’erario: sul conto economico e sui flussi di cassa.

Il Pnrr non prende minimamente in considerazione il sostegno alla domanda di nuovi veicoli

E com’è andata la campagna degli ultimi incentivi?

Ha funzionato, esattamente come avevamo previsto. Posso dirle che più della metà del risparmio di emissioni di CO2 ottenuto sulle nuove immatricolazioni è avvenuta grazie alle vetture a basse emissioni, quelle della fascia dai 61 ai 135 grammi a chilometro, che essendo incentivata ha eroso il 15% di quota alle fasce superiori. Chi puntava ad un’auto da 150 grammi ha ripiegato su una da 120. Il costo al grammo di riduzione è stato di 2.700 euro, contro 7500 di costo per le vetture della fascia 0-60. Un buon affare. Inoltre, il beneficio ambientale è stato duplice, grazie all’obbligo di rottamazione: ogni vettura della fascia 61-135 grammi è andata a rimpiazzare una vettura altamente inquinante da Euro 0 a Euro 4, e infatti il 91% delle rottamazioni incentivate si riferisce proprio a questa fascia.

Però ora mancano i soldi…

Sì, perché il fabbisogno è stato incredibilmente sottostimato. E non stiamo a dire quanto “inconsapevolmente”. Avevamo fatto conteggi chiarissimi, che dimostravano quanto serviva al mercato e siamo finiti a dover mettere in pista misure tampone che sono durate 3 mesi, 6 mesi.. a volte un giorno. Misure retroattive valide anche per vetture già vendute, con aiuti che venivano assorbiti tutti nel giorno di apertura della piattaforma, un autentico “click-day”, perché le concessionarie avevano già gli ordini pronti e dovevano solo inserirli a sistema. Abbiamo chiesto in tutte le sedi che ci fosse di nuovo un orizzonte triennale e un minimo di stabilità – sostanziale, non solo formale – delle misure di stimolo, ma è stato vano… Continuiamo a lottare, però.

In compenso c’è il Pnrr.

Per fortuna, e sulla carta avrebbe anche una visione solida: l’orizzonte al 2026 è sufficientemente lungo per attrezzarsi e organizzarsi. Ma attenzione: il sostegno alla domanda non è entrato nel Pnrr neanche come filosofia d’approccio all’interno. Si è data priorità alle infrastrutture, e giustamente. Ma gli autoveicoli sono stati considerati alla stregua di beni di consumo, e quindi non meritevoli, perdendo di vista il fatto che anche il parco veicolare di un Paese è un’infrastruttura: liquida, mobile, ma lo è. C’è chi dice: fermiamo gli incentivi alla domanda di auto perché per i tre quarti vanno a case straniere. E cosa c’entra? Le auto vecchie sono bombe ecologiche, ciminiere su ruote. A questo punto dobbiamo affrontare il problema con la legge di bilancio, e darci un orizzonte triennale. E poi ci sono i veicoli commerciali: nel nostro Paese, il 90% delle merci viaggia su gomma e l’età media dei commerciali pesanti è di 14 anni, quella dei rimorchi addirittura di 17. Sono veicoli pericolosi.

Insomma, il Pnrr non prende seriamente in considerazione questi problemi?

Non li considera proprio. Un altro grosso errore di quel documento è che viene indicato per il 2026 l’obiettivo dei 21.700 punti di ricarica pubblici, ma senza alcun cronoprogramma per la loro attivazione, nessuna indicazione sulla loro distribuzione geografica e sulla loro ubicazione in area urbana, extraurbana o autostradale. E comunque quel numero è un quarto di quel che servirebbe già oggi, è totalmente sproporzionato rispetto alla rete viaria italiana, che sviluppa quasi mezzo milione di km. La direttiva europea Dafi (oggi in corso di revisione col regolamento Afir) impone il rapporto di 1 a 10 tra punti di ricarica e parco circolante, ma questa prescrizione ha senso in un mercato maturo dove il territorio sia ben presidiato dalla rete. L’indicatore-chiave sono i punti di ricarica a chilometro, in Italia ci sono 4,6 punti ogni 100 km, la media Ue è di 5,9, in Olanda, 60; in Norvegia 21; in Gran Bretagna 9, in Germania 8… Insomma: siamo arretratissimi. E poi non basta contare i punti ricarica, bisogna ragionare sulla potenza in funzione dei tempi di ricarica: in autostrada (e oggi le autostrade sono a zero) non si può pensare di sostare per 8 ore, serve una ricarica in un quarto d’ora, cioè ad alta potenza in corrente continua… Insomma, nel Pnrr non c’è né un progetto né un programma. Peraltro, si parla dell’infrastruttura di ricarica elettrica ma non di quella di distribuzione dell’idrogeno, che magari nel 2026 potrebbe essere utile…