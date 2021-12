«Così il 6g abbatterà le diseguaglianze»

Con l’agenda digitale 2030 e i suoi obiettivi per il quarto decennio del XXI secolo stiamo, di fatto, già preparandoci alla nuova tecnologia di accesso radio: il 6G. Ma attenzione: «è erroneo definirla come una integrazione dell’AI al 5G» spiega a Economy Giuseppe Mura (nella foto), ceo & founder di Lubea (www.lubea.it), società specializzata nella consulenza aziendale di ingegneria delle telecomunicazioni. «Il 6G sarà, invece, il sistema che consentirà la piena e totale fruizione dell’AI sui più disparati fronti, dalla guida automatica delle autovetture senza conducente, all’eHealth con la definizione di diagnosi sempre più tempestive e accurate da remoto, assistenza robotica durante le operazioni chirurgiche in modalità sempre meno invasive e più efficaci, integrazione “reale” dell’IoT nell’interconnessione della persona con l’ambiente che lo circonda e le tecnologie fruibili, l’abbattimento delle diseguaglianze culturali a livello globale grazie alla fruizione di un e-learning sempre più diffuso e capillare e tanto altro; insomma, il 6G concretizzerà la strada aperta dal 5G in questo decennio». Ma come cambierà la nostra quotidianità con l’avvento del 6G? È sempre Giuseppe Mura a spiegarcelo: «Sarà il mezzo attraverso il quale la digitalizzazione potrà integrarsi con la nostra vita quotidiana e lavorativa in quanto garantendo velocità di trasmissione dati sino ad almeno 1 TB/sec consentirà il trasferimento dell’enorme quantità di informazioni che dovranno essere elaborate in tempo reale a supporto di un futuro eco-sistema sociale integrato con l’AI. Le potenzialità dei big data e dell’IoT potranno esprimersi appieno e verranno create le basi per una nuova era digitale dalla quale tutta l’umanità trarrà vantaggio se, a questa innovazione epocale, si affiancherà una altrettanto epocale capacità da parte di tutti i Paesi di gestire opportunamente le trasformazioni in atto senza lasciare indietro nessuno».