Titoli web cinesi: non gettare il bambino con l'acqua sporca

Già colpiti dai risultati poco entusiasmanti del terzo trimestre di diverse società internet cinesi, i titoli dei colossi tech della Repubblica popolare sono stati ulteriormente martellati negli ultimi giorni dal crollo del mercato connesso alle nuove preoccupazioni per la pandemia. Ma attenzione: il big dell’asset management BlackRock dice che "il momento di posizionarsi sul mercato cinese è adesso", con segni di "bottoming out" (aver “toccato il fondo”, ndr) per i settori internet e immobiliare.

Per esempio, il titolo Pdd era già debole prima dell'annuncio dei suoi guadagni. Tuttavia, il sell-off ha accelerato dopo che il rilascio dei risultati ha dimostrato che gli orsi avevano ragione. E nonostante gli sviluppi che confutano la materializzazione degli "scenari peggiori", anche le azioni Baba continuano a andr male, frustrando la vecchia solfa secondo cui "le cattive notizie sono già prezzate". Però, gli azionisti di alcuni titoli tecnologici cinesi che li hanno lasciati per spostare i loro soldi sugli equivalenti statunitensi hanno subito un doppio colpo, dato che anche questi ultimi sono crollati nelle ultime settimane.

È interessante notare che, anche se gli Etf cinesi, in generale, hanno seguito le loro controparti statunitensi al ribasso, l'Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Etf è riuscito a rimanere indenne. L'Etf ben diversificato Ashr è diminuito solo dello 0,08% negli ultimi cinque giorni.

A performance costante sembrava riflettere la fiducia degli investitori che la Cina sarebbe stata poco colpita dal deterioramento della situazione pandemica, forse data la sua continua posizione "Zero Covid" e i severi controlli alle frontiere. Anche la presenza molto più ridotta di titoli internet nel portafoglio dell'Etf Ashr potrebbe aver aiutato, dato che gli investitori non si sono riversati nei nomi internet come prima, credendo che sarebbero stati beneficiari di blocchi.

Un altro driver di supporto per la relativa calma dell'ASHR ETF potrebbe essere gli investitori che scommettono che la Cina vedrà una maggiore domanda di esportazioni.