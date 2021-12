Nuova Zelanda, stretta di freni contro tutte le droghe

La Nuova Zelanda diventa il primo paese al mondo a legalizzare completamente il controllo delle droghe. La nuova legislazione appena approvata permetterà alle autorità di testare le sostanze illecite ai festival musicali e non solo, senza ripercussioni legali. Gli esperti dicono che salverà molte vite.

La nuova legislazione sostituisce una legge precedente, introdotta in via sperimentale 12 mesi prima, che legalizzava i servizi temporaneamente ed era destinata a scadere alla fine dell'anno. L'estensione permanente di quella legge è passata in terza lettura la scorsa settimana, ed entrerà in vigore il 7 dicembre, in una mossa che è stata ampiamente lodata da esperti e gruppi di sostegno.

"È davvero significativo e un momento da celebrare", ha detto a VICE World News Sarah Helm, direttore esecutivo della NZ Drug Foundation. "Il controllo delle droghe è uno strumento di riduzione del danno enormemente efficace, perché dà alle persone informazioni accurate per prendere decisioni più sicure. Ora vorremmo vedere i servizi espandersi per raggiungere più persone".

Un dettaglio particolarmente degno di nota della nuova legge, ha spiegato Helm, è che non limiterà il controllo della droga solo ai festival musicali - aprendo così la porta ai fornitori di servizi per espandere la loro disponibilità a comunità più vulnerabili, attraverso cliniche pop-up nei centri urbani e insieme ad altri servizi sanitari e sociali. "Il controllo delle droghe è avvenuto in Nuova Zelanda per un certo numero di anni in una zona grigia legale, quindi l'idea non è nuova e il dibattito pubblico è stato vinto", ha detto. "La gente può vedere che è una cosa da niente se vogliamo ridurre il danno".

Un altro rapporto che esamina le prove di controllo dei farmaci in Nuova Zelanda, pubblicato nel febbraio 2021, ha trovato che il 68 per cento delle persone intervistate ha riferito di aver cambiato il proprio comportamento dopo aver utilizzato il servizio. Di questi, l'87 per cento ha inoltre affermato che la loro conoscenza della riduzione del danno era migliorata. Il governo ha anche annunciato il mese scorso che avrebbe contribuito con 800 dollari