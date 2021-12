Lush, il big dei saponi: addio social, causano suicidi

Il Ceo del colosso dei cosmetici Lush Mark Constantine ha detto che è "felice di perdere" 13 milioni di dollari cancellando i propri account di Facebook, TikTok e Snapchat per i danni che procurebbero alla salute mentale degli adolescenti. L'azienda britannica ha chiuso molti dei suoi account sui social media durante il Black Friday. Constantine ha preso la sua clamorosa decisione sulla scia delle rivelazioni dei whistleblower di Facebook (in particolare Frances Haugen) sui danni dei social media che vengono ignorati. Il manager ha detto al Guardian che è "felice di perdere" 13 milioni di dollari per la ridotta esposizione del suo marchio sui social, testimoniandone così la nocività.

"Nello stesso modo in cui le prove contro il cambiamento climatico sono state ignorate e sminuite per decenni, le preoccupazioni per i gravi effetti dei social media stanno andando in gran parte ignorate ora", ha detto la società nel suo comunicato stampa all'inizio di questa settimana. L'annuncio di Lush è arrivato poco prima di uno dei più grandi giorni di shopping di tutto l'anno, e l’azienda ben sapeva che ridurre la propria visibilità social proprio in quel momento poteva danneggiare il suo business. Gli account Facebook e Instagram di Lush avevano un totale di 10,6 milioni di follower, secondo il Guardian. "Avevano già stretto nel periodo di Covid, questa decisione non ci distruggerà", ha detto Constantine al Guardian, aggiungendo che Lush non aveva "scelta" data la ricerca di Meta sull'impatto negativo di Instagram sulla salute mentale delle ragazze adolescenti. "Stiamo parlando di suicidio qui, non di brufoli o se qualcuno dovrebbe tingersi i capelli di biondo", ha continuato Constantine, dicendo a The Guardian: "Come possiamo sostenere di essere un'azienda attenta all’effetto delle proprie azioni sulla società se guardiamo questo e non ci preoccupiamo?

Lush aveva già preso posizioni pubbliche su varie questioni sociali negli ultimi anni, e in precedenza ha lasciato Facebook e Instagram nel 2019 perché era "stanco di combattere con gli algoritmi, anche se alla fine è tornato alle piattaforme.

Ma attenzione: stavolta la decisione di Lush si inserisce in quel che sta diventando un vero fenomeno. Molti grandi inserzionisti hanno boicottato le piattaforme Facebook e Instagram di Meta nel 2020 dopo la morte di George Floyd per mano di agenti di polizia, solo per tornare mesi dopo. Lush ha detto che si è impegnata a rimanere fuori dai social media, questa volta. "Non l'abbiamo fatto come una trovata pubblicitaria, l'abbiamo fatto per ragioni genuine", ha detto Constantine a The Guardian, aggiungendo che se il marchio invertisse di nuovo la rotta, sarebbe "ridicolo".