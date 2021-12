Hermes punta sul digitale e si quota all’Euro Stoxx 50

Hermès è pronta ad entrare nell'Euro Stoxx 50. Già quotata sul mercato azionario francese, Hermes ha avuto un anno esplosivo: la domanda per i prodotti dell'azienda è andata alle stelle il che ha giovato agli investitori, che hanno fatto salire il prezzo delle azioni del 90% quest'anno.

L’indice Euro Stoxx 50 - che è composto dalle 50 maggiori società quotate per valore nella zona euro - viene regolarmente aggiornato per sostituire i titoli il cui valore è sceso con quelli che sono saliti. E dato che Hermès ha dimostrato il suo valore, alla fine del mese rivendicherà per sé un posto nello stimato indice.

Se Hermès sta cercando un altro modo per sollevare il suo prezzo delle azioni, possiamo suggerirle di puntare sugli Nft. L'industria del lusso è stata molto in ritardo in questa particolare festa, ma l'arrivo del primo Nft di Gucci potrebbe essere un segno che le aziende si stanno finalmente facendo vedere. E dato che Morgan Stanley ritiene che le vendite di Nft potrebbero rappresentare fino al 7% delle entrate delle aziende di lusso entro il 2030 (tweet this), la prospettiva è destinata a far sorridere.

L'indice azionario chiave del Regno Unito - il Ftse 100 - ha rimescolato le sue partecipazioni questa settimana, sostituendo la società di cybersicurezza Darktrace e la società chimica Johnson Matthey con il produttore di medicinali veterinari Dechra Pharmaceuticals e il distributore di elettronica Electrocomponents. Gli investitori più attenti potrebbero aver notato un'opportunità qui: miliardi di dollari sono investiti in fondi che seguono passivamente il Ftse, e questi fondi sono costretti a investire in ogni nuovo titolo introdotto. Quindi, se questi investitori hanno comprato in Dechra e Electrocomponents prima del ribilanciamento di questa settimana, potrebbero aver accumulato un guadagno una volta che i fondi passivi si sono adattati per riflettere l'indice aggiornato.