Dal centro commerciale al lifestyle center

Catene di negozi innovativi centri commerciali tradizionali. Metterli insieme non è facile, ma chi riesce ottiene un triplo risultato: da una parte rinnova l’interesse del pubblico per i grandi spazi di vendita e gli dà ossigeno, mentre dall’altra offre alle nuove catene di negozi l’occasione di ampliare il numero dei potenziali clienti. L’operazione è riuscita a Nhood Services Italy, società di servizi immobiliari focalizzata sulla rigenerazione urbana e attore primario del retail real estate che in questi mesi ha dato grande slancio alla sua politica commerciale, parte della più ampia strategia orientata al triplo impatto positivo (ambientale, sociale, economico), chiudendo tre accordi con altrettante insegne innovative: I Love Poke, Pepco e Portobello, oggi in cima ai trend di gusto e di consumo e che, in alcuni casi, hanno scelto proprio Nhood per affacciarsi per la prima volta al comparto dei centri commerciali. Le nuove aperture pianificate dai tre marchi sono complessivamente venti entro la fine del 2021 per un totale di 10mila metri quadrati di Gla (l’area in cui un’attività commerciale svolge la propria attività, non solo di vendita ma anche di ricezione merce o produzione) che andranno a rinnovare l’offerta food, fashion, home di 20 dei 47 centri commerciali gestiti da Nhood in tutta Italia, che, tutti insieme, vantano un totale di oltre 2.300 negozi e 680.000 metri quadrati di Gla.

«Con I Love Poke» spiega Ettore Papponetti (nella foto), Head of Retail & Leasing Department Nhood Services Italy spa «proseguiamo la nostra politica di innovazione sul fronte food, che rappresenta uno degli ingredienti centrali della nostra mission: trasformare i tradizionali luoghi d’acquisto in lifestyle center ricchi di aggregazione, incontro, scambio e intrattenimento. Pepco è un brand completamente nuovo per l’Italia e siamo orgogliosi che abbia deciso di consolidare il percorso di crescita della propria rete commerciale scegliendoci come partner per i centri commerciali, accanto al suo sviluppo su high-street. Infine, la scelta di Portobello di affidarsi alla nostra consulenza per aprirsi alla vendita all’interno delle nostre gallerie esistenti e nei progetti in via di sviluppo è un importante segnale di fiducia verso di noi come landlord e, più in generale, di incoraggiante ripresa per l’intero comparto».

Nhood Services Italy gestisce 50 asset commerciali per un patrimonio immobiliare complessivo di 2 miliardi di euro

Grazie all’attività di key account di Cathia Bolognesi, entro la fine del 2021 saranno circa 650 i metri quadrati di Gla di I Love Poke, il primo e originale poke hawaiano in Italia, all’interno degli asset gestiti da Nhood. Superfici medio-piccole che distribuiranno il tipico piatto hawaiano nel Centro Commerciale Molinetto (Mazzano, Brescia), Centro commerciale Giotto (Padova), Centro Commerciale Vicenza, Centro Commerciale Casamassima, Centro Commerciale Grande Sud (Giugliano in Campania, Napoli), Centro Commerciale Venaria (Torino), Centro Commerciale Porte di Sassari, Centro Commerciale Olbia Mare, Centro Commerciale Le Ancore (Porto S. Elpidio), Centro Commerciale Porte di Pescara, Centro Commerciale Vulcano Buono (Napoli) e Centro Commerciale Etnapolis (Catania).

Pepco, invece, la catena no food in più rapida espansione in Europa, ha firmato accordi per circa 2.000 metri quadrati di Gla in tre centri commerciali gestiti da Nhood nel Nord e Centro Italia: a Mazzano (Brescia), Cuneo e Porto S. Elpidio (Fermo).

Le nuove aperture di Portobello, società quotata su Aim Italia e specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta, riguardano una superficie complessiva di 7.000 metri quadrati di Gla, in sette asset localizzati in Campania, Piemonte, Sardegna, Sicilia, e nell’innovativo Urban Smart District Merlata Bloom Milano, in apertura nella primavera 2023.