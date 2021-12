Cani antistress per curare l’ansia dei veterani

È ora di cena nella casa di Whittier, California, del veterano dell'aeronautica Danyelle Clark-Gutierrez. Lisa, un Labrador Retriever giallo di tre anni, aspetta con ansia una ciotola di crocchette e cibo in scatola per cani. Lisa quasi balla dall'eccitazione, le sue unghie ticchettano sul pavimento della cucina. In questo momento, sembra più un cucciolo esuberante che un animale di servizio costoso e altamente addestrato. Ma è esattamente quello che Lisa è, e ora aiuta Clark-Gutierrez a gestire i suoi sintomi di stress post-traumatico nel giorno per giorno.

"Avendo lei ora, è come se potessi andare ovunque", dice Clark-Gutierrez. "E sì, se qualcuno venisse da me, avrei un avvertimento; potrei correre".

Il presidente Joe Biden ha firmato la legge definita “Puppies Assisting Wounded Service members (Paws) for Veterans Therapy Act”. La legislazione, promulgata in agosto, richiede al Dipartimento degli Affari dei Veterani di aprire il suo programma di riferimento per i cani di servizio ai veterani con Ptsd, e di lanciare un programma pilota di cinque anni in cui i veterani con Ptsd aiutano ad addestrare cani di servizio per altri veterani.

Clark-Gutierrez, 33 anni, è tra i veterani donna che hanno riferito di aver subito un trauma sessuale militare (Mst) mentre servivano nelle forze armate americane. Mst, violenza in combattimento e lesioni cerebrali sono tra le esperienze che mettono il personale di servizio a maggior rischio di sviluppare il Disturbo Post Traumatico da Stress, o Ptsd. I sintomi includono flashback dell'evento traumatico, ansia grave, incubi e ipervigilanza. Gli psicologi notano che tali sintomi sono in realtà una reazione normale a sperimentare o assistere a tale violenza. Una diagnosi di Ptsd avviene quando i sintomi peggiorano o rimangono per mesi o anni.

Questo è quello che è successo a Clark-Gutierrez dopo che le molestie sessuali in corso da parte di un compagno di volo sono degenerate in un attacco fisico circa un decennio fa. L'avvocato e madre di tre figli dice che ha sempre avuto bisogno del marito al suo fianco per sentirsi sicura quando usciva di casa. Il Dipartimento degli Affari dei Veterani (VA) le ha prescritto una cascata di farmaci dopo averle diagnosticato il Ptsd. Ad un certo punto, dice Clark-Gutierrez, le furono prescritte più di una dozzina di pillole al giorno. "Avevo dei farmaci per la cura e poi avevo dei farmaci per i due o tre effetti collaterali di ogni farmaco", dice. "E ogni volta che mi davano un nuovo farmaco, dovevano darmene altri tre. Non ce la facevo più, ero così stanca, così abbiamo iniziato a cercare altre terapie".

Ed è così che ha avuto il suo cane di servizio, Lisa. Suo marito, anche lui veterano dell'Air Force, ha fondato il gruppo no-profit K9s for Warriors, che salva i cani - molti dai rifugi - e li trasforma in animali di servizio per i veterani con PTSD. Lisa è uno dei circa 700 cani che il gruppo ha accoppiato con veterani che hanno a che fare con sintomi continui causati da esperienze traumatiche nel passato. "Ora con Lisa facciamo passeggiate in bicicletta, andiamo al parco, andiamo a Home Depot", dice Clark-Gutierrez. "Vado a fare la spesa - cose da persone normali che posso fare e che non potevo fare prima di Lisa".

Le ricerche mostrano che i cani di servizio alleviano i sintomi del Ptsd. Questo non è una sorpresa per Maggie O'Haire, professore associato di interazione uomo-animale alla Purdue University. La sua ricerca in corso suggerisce i cani di servizio alleviano i sintomi del Ptsd. I suoi studi pubblicati includono uno che mostra che i veterani associati a questi cani provano meno rabbia e ansia e dormono meglio di quelli senza. Un altro suggerisce che i cani di servizio migliorano i livelli di cortisolo nei veterani traumatizzati.

I cani di servizio Ptsd sono spesso confusi con i cani di supporto emotivo, dice Diamond. Questi ultimi forniscono compagnia e non sono addestrati in un compito specifico per sostenere una disabilità. L’addestramento dei cani di servizio Ptsd, al contrario, costa circa 25.000 dollari per insegnare loro decine di comandi generali per assistere i veterani e poi per percepire ulteriormente le esigenze specifiche del singolo veterano particolare. Alla parola “cover”

il cane si siederà accanto al veterano, guarderà dietro di lui e lo avviserà se qualcuno arriva da dietro. Alla parola “bloccare”, si fermerà in posizione perpendicolare e darà al veterano un po' di spazio da qualsiasi cosa sia di fronte a loro".