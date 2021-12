Auto elettrica, da Nissan 18 miliardi per le superbatterie

Nissan ha annunciato un nuovo investimento di 18 miliardi di dollari nei veicoli elettrici (Ev) che dovrebbe aiutarla a mettere a punto le nuove superbatterie che sta sviluppando.

Le vendite di veicoli elettrici a batteria dovrebbero saltare da circa 2 milioni all'anno nel 2020 a 14 milioni nel 2030. E Nissan non vuole rimanere indietro: l'azienda vuole che i veicoli elettrici rappresentino il 75% delle sue vendite europee e il 40% delle sue vendite negli Stati Uniti entro il 2026 e il 2030 rispettivamente. Questo fa parte di un obiettivo generale di rendere più della metà delle sue vendite totali o ibride o totalmente elettriche entro il 2030.

Per contribuire a farlo accadere, Nissan spera di accelerare lo sviluppo di una nuova batteria - una che sarà più potente e meno costosa, e che può essere prodotta in massa entro il 2028. Ma tutta questa innovazione ha un prezzo, che è il motivo per cui la casa automobilistica sta progettando di investire 18 miliardi di dollari nello spazio EV nei prossimi cinque anni (tweet this).

Il boom dei veicoli elettrici ha spinto le case automobilistiche tradizionali a elettrificare le loro lineup, ma alcuni analisti dubitano che saranno in grado di produrne tanti quanto Tesla almeno fino al 2026. Anche perché il leader del mercato ha trascorso anni a sviluppare l'infrastruttura necessaria per produrre in massa la sua selezione di modelli, mentre i veterani hanno appena iniziato a convertire le fabbriche in quelle che possono costruire i nuovi veicoli.

Anche Volvo ha gli occhi puntati sul premio, con la casa automobilistica svedese che punta a diventare completamente elettrica entro il 2030. Ma ha alcuni problemi da risolvere prima: l'azienda ha riferito martedì di aver prodotto 50.000 auto in meno nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a causa della carenza globale di chip. Anche le entrate sono state inferiori del 7%, il che potrebbe essere il motivo per cui gli investitori hanno inizialmente mandato le sue azioni giù del 3%.