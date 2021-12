Lost in transition: ci siamo persi per strada la transizione

Ci stiamo perdendo o, forse, ci siamo già persi. Proprio come il simpatico protagonista di “Lost in translation”, l’esilarante film (2003) di Sofia Coppola, con il protagonista un vecchio attore americano convocato a Tokio per girare gli spot pubblicitari di un’acquavite, che non riesce a capire la traduzione di quel che gli dicono registi e producer sul set, anzi è convinto che il gentilissimo e educatissimo fraseggio giapponese nasconda qualcosa di indicibile.

E così si perde come ci stiamo perdendo noi, cioè l’umanità intera, a seguire le mille dichiarazioni, le parole allarmate, gli impegni di tutti i governi del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina all’Australia, a tenere sotto controllo le emissioni di CO2 allo scopo di evitare il disastro ambientale entro la metà del secolo (l’ultimo warning è arrivato il 13 ottobre dall’ultimo Weo, World energy outlook, il paper annuale dell’Agenzia internazionale dell’energia, Onu). Dall’accordo di Parigi del 2015 non si contano più le Cop, le assise globali sul clima in cui si raccomanda ai governanti una lezione fondamentale: per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera la prima cosa da fare è ridurre il consumo di carbone, chiudere le miniere, smantellare le centrali che bruciano lignite e carbon fossile, passare alle energie pulite e, magari, al nucleare pulito (se non ci fossero forti obiezioni politiche e culturali, come si sa). Lo si è sentito alla Cop15 di lunedì 18 ottobre dedicata alla biodiversità e organizzata in Cina, a Kunming, una città industriale a sud di Pechino passata in qualche decennio da un milione a sei milioni di abitanti con conseguente inquinamento dell’aria e delle falde acquifere. E lo sentiremo anche alla Cop26 di Glasgow, Scozia, del 14 novembre con accenti più o meno drammatici e dichiarazioni che, alla fine, diventano incomprensibili se solo si pensa che le centrali a carbone ancora attive nel mondo sono più di 8.500, che il 37% dell’energia elettrica è prodotta bruciando lignite o carbon fossile (con punte del 90% in Sudafrica, del 72% in India, del 65% in Cina e senza dimenticare che anche negli Usa il 25% dell’elettricità arriva dal carbone e per il 17% in Europa, Francia esclusa – è allo 0,3% - grazie alle sue 56 centrali nucleari).

Il paradosso, se così si può dire, è che proprio in questi mesi, in questa fase di fin troppo rapida ripresa globale post-pandemia, la risorsa energetica più inquinante del pianeta, cioè il carbone, sta conoscendo un revival mai visto (e, naturalmente, un boom dei prezzi arrivati a 270 euro a tonnellata, il quadruplo rispetto al 2019, ma comunque inferiore alle quotazioni del gas naturale). E queste sono le conseguenze: la Cina, quella della Cop15 sulla biodiversità di Kunming già citata, ha autorizzato l’apertura di nuove miniere in Mongolia e chiesto a 72 vecchi siti carboniferi di intensificare la produzione (fino a 100milioni di tonnellate pena, in caso contrario, il blackout elettrico in mezzo Paese). Idem l’Australia che ha autorizzato il suo più grande produttore di carbone (il colosso mondiale Whitehaven, grande fornitore della Cina: notare la delicatezza del nome “rifugio bianco”) a raddoppiare la produzione fino a 168milioni di tonnellate entro i prossimi 25 anni. Altro che “neutralità carbonica” nel 2030. Perfino la Gran Bretagna post-Brexit ha deciso di riaprire vecchie miniere per alimentare le sue centrali elettriche a gas (diventato troppo caro), mentre in Germania, per la prima volta nel primo trimestre di quest’anno, la produzione di energia elettrica via carbone ha superato quella generata dai parchi eolici. In sintesi, il carbone è ancora la principale fonte energetica per l’economia globale con una quota del 27% (appena sotto il petrolio al 31% ma davanti al gas naturale al 25%) e una capacità totale di 2mila gigawatt, l’equivalente di 2mila reattori nucleari tradizionali. Eppure il carbone, come ricordano puntualmente a ogni Cop i vertici della Banca Mondiale e dell’Agenzia internazionale dell’energia, è responsabile di un quinto delle emissioni a effetto serra e quindi non si capisce perché, solo nel 2020, la filiera carbonifera (dall’estrazione alla lavorazione) abbia avuto 18miliardi di dollari di sovvenzioni pubbliche. Il risultato (paradossale) è il seguente: da un lato la grande politica che si riunisce nelle assise delle Cop annuncia sforzi immensi per arrivare alla “neutralità carbonica” entro il 2030, dall’altro le grandi economie corrono verso il carbone indispensabile per rispondere alla nuova, feroce domanda di energia post-Covid.

Come ha sintetizzato con ironia un editoriale del Financial Times, l’economia globale si trova nella stessa condizione del protagonista di “Lost in translation”. Confuso, perso, incapace a seguire il senso delle parole. Certo, carbone e gas inquinano. Ma nel breve e medio termine se ne può fare a meno? Come suggerisce il Financial Times, alla vigilia della Cop26 di Glasgow, cerchiamo di non perderci nella transizione, nel passaggio da energie sporche a energie pulite. Lost in transition.