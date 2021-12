L’impatto sociale del personal branding

Costruire un brand personale forte permette di diventare il punto di riferimento nel proprio settore, con tutte le conseguenze positive che ciò comporta. Questo è già un primo e importante traguardo che può essere raggiunto soltanto da chi lavora in modo serio e costante sulla propria credibilità e autorevolezza. Una volta compiuto il grande salto, da “uno dei tanti” a personal brand, allora cambia tutto. Quando non si è più obbligati a combattere la guerra dei prezzi, si è infatti liberi di focalizzarsi sui progetti di sviluppo. E le prospettive che si aprono sono innumerevoli: c’è chi espande il proprio business Oltreoceano, chi dà vita a un franchising, chi crea da zero un’associazione di categoria. E c’è chi mette a frutto le proprie competenze per migliorare il mondo in cui viviamo.

È questo il caso di Carlo Carmine, che molti conoscono nelle vesti di difensore patrimoniale e massimo esperto di tutela del patrimonio. Grazie a un posizionamento ben distinto, è partito da uno studio professionale e ha creato un gruppo aziendale, che oggi conta circa 60 collaboratori e un network di 110 avvocati. In parallelo a questo business fiorente, negli ultimi due anni ha dato vita anche a un progetto che ha un enorme potenziale trasformativo per il settore del no profit: TrustMeUp.



Cos’è TrustMeUp?

TrustMeUp è l’unica piattaforma web internazionale che trasforma gli acquisti online in donazioni e che ricompensa al 100% ogni donazione in sconti. In altre parole, è un ecosistema in cui le associazioni no profit possono incontrare donatori e sostenitori, per condividere obiettivi e progetti da realizzare insieme, e premiarli per il loro contributo.



Come funziona di preciso questo modello innovativo di raccolta fondi?

I modelli in realtà sono due. Con Dona Comprando, i donatori accedono ai negozi online presenti sulla piattaforma TrustMeUp, acquistano i prodotti di loro interesse e, prima di concludere il pagamento, destinano una quota dell’importo (in media il 15%) a un’associazione. TrustMeUp emetterà, per conto dell’associazione stessa, una ricevuta valida ai fini delle detrazioni fiscali. Nell’altro caso, Dona-Ricevi-Compra, il donatore sceglie di sostenere uno dei tanti progetti presenti sulla piattaforma e riceve in cambio degli sconti pari al valore della donazione fatta, che possono essere spesi presso i negozi presenti in TrustMeUp. Una donazione “a costo zero”, poiché ricompensata al 100%.



Com’è nata quest’idea?

L’intuizione è sbocciata durante un volo Miami-Milano e si è poi trasformata in una startup istituita nel 2019 con il mio socio Angelo Fasola, oggi Ceo di TrustMeUp, che, oltre alle importanti esperienze aziendali, ha alle spalle 35 anni di impegno nel sociale. La vision è ambiziosa, ma alla portata di quello che abbiamo realizzato: raddoppiare le donazioni nel mondo.



Che legame c’è fra TrustMeUp e il personal branding di Carlo Carmine?

Il legame è fortissimo. Il progetto può sembrare distante dal mio business primario, ma in realtà fa perno proprio sulla mia competenza principale nella costruzione di fiducia, unita alla trasparenza della blockchain. Molti utenti sono diventati nel tempo diffidenti nei confronti delle donazioni sul web per mancanza di certezze sull’utilizzo reale di quanto donato. La blockchain, su cui si fonda TrustMeUp, inverte la rotta perché tutte le operazioni sono registrate e validate in un libro mastro a cui l’utente può accedere in ogni momento. Sfruttando le caratteristiche di trasparenza e immutabilità di questa tecnologia, TrustMeUp garantisce la tracciabilità delle donazioni. L’autorevolezza che ho acquisito negli anni ha fatto il resto, mettendomi in contatto con un network di professionisti, consulenti e partner competenti, fondamentali per realizzare un progetto di questa portata.