Ci piace: il fondo green che premia le aziende eco-sostenibili / Non ci piace: carobollette altro che 1 miliardo per salvarci

Ci piace: il fondo green che premia le aziende eco-sostenibili

La Sace ha lanciato un fondo tematico che aiuterà la crescita delle imprese più serie

Si chiama New Green Deal ed è stato lanciato dalla Sace per dare impulso e serietà alla corsa verso la sostenibilità che molte imprese stanno meritoriamente facendo e molte altre invece fingono solo di fare. «Sace ha un ruolo di primo piano per la transizione ecologica italiana – ha sottolineato Rodolfo Errore, presidente della società (nella foto) – Con il fondo tematico New Green Deal, nell’ambito del Next Generation Eu, possiamo emettere delle garanzie a condizioni di mercato a valle di un’istruttoria che valuti la bancabilità dell’iniziativa fino all’80% del valore dell’investimento, per supportare la sostenibilità dell’economia italiana e per essere pronti a utilizzare quella parte del Pnrr che riguarda la transizione ecologica, dove sono allocati 59,4 miliardi».

«In questo ambito – ha proseguito Errore, parlando ai giovani di Confindustria - abbiamo già incontrato oltre 300 aziende, in gran parte Pmi, potenziali beneficiarie della nostra garanzia green e mobilitato risorse per un totale di 1 miliardo e 400 milioni di euro. E in questo, Sace ha un ruolo all’avanguardia nel mondo finanziario. Siamo, infatti, i primi ad emettere un ‘rating green’, uno strumento di valutazione utile a misurare il grado di applicazione dei criteri di sostenibilità e ad evitare il cosiddetto green washing. Dal punto di vista finanziario, la sostenibilità ha due vantaggi fondamentali per le imprese – ha concluso - garantirà un migliore accesso al credito e la possibilità di sfruttare tutte le opportunità messe a disposizione dalla finanza tematica. Le aziende lo hanno compreso molto bene e si sono mosse prima dei regolatori e del legislatore».