Il premio come miglior progetto imprenditoriale dell’anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards, assegnati ogni anno negli Emirati Arabi Uniti che ospitano l’Esposizione, è stato un buon viatico per il padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, primo evento globale dopo la fase più acuta della pandemia, partito con un anno di ritardo. L’inaugurazione ha visto la partecipazione del Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova assieme al Commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo Paolo Glisenti e all’Ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener. Nonostante le poche ore di apertura prima della cerimonia, migliaia di visitatori si sono messi in fila per scoprire il padiglione, che nella prima parte della è stato presentato a un folto numero di rappresentanti dei mass media italiani e internazionali assieme ai rappresentanti dei tour operatori attivi nell’area del Golfo e a molti influencer notissimi agli utenti dei social media della Regione. Interpretando il tema generale di Expo Dubai “Connettere le menti, generare il futuro”, l’Italia contribuisce al confronto tra i Paesi partecipanti su idee e progetti per il futuro. Il progetto architettonico del padiglione è di Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, con un percorso espositivo curato da Davide Rampello caratterizzato da installazioni dimostrative dell’innovazione e della sostenibilità oltre che con centinaia di iniziative per le quali sono stati creati dieci diversi format. A Expo 2020 Dubai l’Italia promuoverà, con 70 partner istituzionali, oltre 50 aziende sponsor e partner tecnici, 15 Regioni e 30 Università aderenti, un vasto programma di forum multilaterali e dialoghi di alto livello che permetteranno di analizzare le sfide più pressanti dell’umanità, indicando soluzioni per generare crescita, innovazione e collaborazione internazionale. Fitto il programma di iniziative ed eventi internazionali dedicati alla capacità innata del nostro Paese di connettere popoli, culture, intelligenze attraverso bellezza, saper fare, creatività. Dal clima allo spazio, dallo sviluppo urbano alla promozione del dialogo interculturale, fino alle sfide dell’innovazione e della digitalizzazione nella salute, nell’agricoltura e nella blue economy, i forum multilaterali riuniranno attorno a questi temi cruciali policy-maker di alto livello, esperti internazionali, giovani studenti, rappresentati del mondo business per evidenziare il contributo dell’Italia allo sviluppo di nuovi modelli collaborativi sui grandi temi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Largo spazio sarà dato alla programmazione business attraverso numerosi eventi di approfondimento e di networking volti a promuovere la diffusione del “Made with Italy” su scala globale e a rilanciare l’attrazione di investimenti diretti esteri per le nostre imprese e flussi turistici per le Regioni e i territori d’Italia. L’Italia sarà inoltre protagonista assoluta del “Programme for People & Planet”, il palinsesto di iniziative istituzionali di alto livello promosso da Expo 2020 Dubai, co-organizzando con Expo 2020 Dubai e gli altri Paesi partecipanti iniziative multilaterali dedicate ai cambiamenti climatici e alla resilienza degli ecosistemi montani, all’osservazione della Terra dallo spazio, alle nuove sfide per l’istruzione e la formazione, al dialogo interreligioso e interculturale, alla parità di genere, al futuro dell’alimentazione e ai processi più innovativi applicati alle filiere dell’agroalimentare.