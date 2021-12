Le Bahamas: come un faro nell’oceano

Se visto dallo spazio il mare delle Bahamas, chiaro e lucente, è una sorta di faro dei tropici che segnala l’arcipelago nel blu dell’oceano più profondo. Proprio ai fari veri e propri può ispirarsi una vacanza nelle meravigliose isole dalle spiagge bianche e rosa e dalle acque cristalline. Una fuga romantica, un viaggio di nozze o una bellissima vacanza possono intrecciarsi perfettamente all’esplorazione di questi affascinanti manufatti, da secoli al servizio della marineria, costruiti a volte su isole più remote, e a volte accanto ad attracchi e porti assai più frequentati. Sospinti da spirito avventuroso, non sarà necessario rinunciare – e perché mai? – a farsi coccolare dalle migliori SPA, dalla buona cucina e dalle altre numerose attrattive di queste isole sorprendenti, ricche di storia e tradizioni. Alle Bahamas ce ne sono parecchi, e ognuno di loro ha, oltre che una storia, una vera e propria anima… e vale la pena andarla a scoprire. Costruita nel 1862, l’iconica Elbow Reef Lighthouse a Elbow Cay, nelle Abaco, ha ancora un meccanismo a carica manuale, da attivare ogni due ore. Alto 27 metri, il faro è caratterizzato dalle inconfondibili strisce bianche e rosse ed è raggiungibile in traghetto da Marsh Harbour, capoluogo delle Abaco. Anche San Salvador (o Dixon Hill) Lighthouse, che si innalza per 38 metri sull’isola di San Salvador – dove nel 1942 approdò Cristoforo Colombo - fa a meno dell’automazione. Il faro vero e proprio venne costruito nel 1887 nell’area di una vecchia piantagione di cotone ed è molto popolare fra i turisti. Ora il guardiano è Dave Williams, che aveva iniziato come apprendista per poi prendere il posto del suo maestro; lo abbiamo intervistato: «Si inizia a lavorare dopo il tramonto», racconta. «Ogni faro ha una sua luce specifica che permette alle imbarcazioni di capire dove si trovano; per esempio qui usiamo un flash doppio». E la ricarica? «Ogni due ore i pesi vengono riavvolti, perché questo è il tempo che ci impiegano a scendere fino in fondo».



Come ha deciso di fare questo lavoro?

«Il mio predecessore era un mio amico e lavoravo con lui part-time o quando andava in vacanza. Una volta andato in pensione mi è sembrato naturale continuare visto che avevo già l’esperienza».

Quale è il panorama più spettacolare che si vede dalla cima del faro e quale la sua spiaggia preferita?

«La bellezza incredibile del paesaggio e il mare cristallino. La mia spiaggia preferita, anche questa visibile dal faro, è Crab Bay Beach, dove si trova il primo monumento dedicato a Cristoforo Colombo».

Se questi fari hanno già un’età ragguardevole, il più antico delle Bahamas è Hog Island Lighthouse, 21 metri di altezza, che si trova sulla famosa Paradise Island, collegata a Nassau da due ponti: costruito nel 1817, è anche il più antico faro delle Indie Occidentali. Sull’isola di Grand Bahama invece si trova il faro di Pinder’s Point , affacciato sul Lucayan Harbour.

Immersi nella natura incontaminata, invece, i fari attorno a Bimini, molto amata da Ernest Hemingway; è alto 24 metri e risale al 1836 quello di Gun Cay, 16 km a sud dell’isola principale, vicino alla spiaggia Honeymoon Harbor, scelta non a caso da molte coppie di sposi. Si innalza per 46 metri sulle rovine del vicino villaggio, il misterioso faro di Greet Isaac Cay, costruito nel 1859 nella parte nord, dove non ha mai trovato soluzione il giallo della sparizione dei due guardiani, nel 1969. Bimini è un vero paradiso per le immersioni, lo snorkeling, la pesca e altre attività sportive.



