Se non ve ne foste accorti, hanno riformato la giustizia

La vicenda del femminicida di Parma, quel Mirko Genko che ha ucciso la sua ex, non deve scivolare nel dimenticatoio. È l’emblema di tutto quello che non va nella giustizia italiana, e nel suo incrocio con la pubblica sicurezza. Un uomo, già denunciato nel 2020 per violenze dalla donna con cui viveva allora, era stato lasciato dalla vittima, sua successiva compagna, e aveva iniziato a perseguitarla.

Denunciato (primo miracolo), arrestato (secondo miracolo) e dopo un giorno rilasciato (primo errore) con un ordine di distanziamento, si era ripetuto di lì a poco (ovvio), era stato ridenunciato (altro miracolo), riarrestato (ennesimo miracolo) e condannato, ma poi liberato (maledetto errore) con la condizionale. A quel punto ha ucciso. Chi ha fatto questa prodezza è un professionista che ha sbagliato, lo si può negare? Forse non per negligenza, ma a differenza di un chirurgo che dimentichi una forbice in un addome e, se denunciato, becca una condanna e paga, non pagherà: né in denaro, né in carriera.

Per carità: nessuno pretende di paralizzare l’operato dei magistrati con una griglia di deterrenti che li scoraggino dal decidere.

Si tratta, però, di elevare il livello di attenzione e responsabilità che chi è dotato di tanto potere individuale sulla vita del prossimo, cioè sulla sua liberà personale, deve profondere ogni giorno nell’esercizio di qualla che non è una professione qualunque ma è o deve essere una missione civica. Si legge che sia stata fatta una riforma della giustizia, per ora quella civile. Finalmente una notizia chiara: perché la giustizia incivile per ora nessuno la tocca. (.s.l.)