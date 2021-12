Le riconversioni da Covid diventano materia di studio

Respiratori ospedalieri dalle maschere da snorkeling, mascherine protettive dalla stampa di libri e dalla consulenza e ricerca sul 3D, sanificatori d’ambiente dagli interni per bus e treni, gel igienizzante da vini e superalcolici. Nella fase più dura della pandemia sono state numerose le aziende italiane di tutte le dimensioni capaci di convertire la loro produzione in beni indispensabili per affrontare l’emergenza. Sette di queste - Campari, Isinnova, Grafica Veneta, Ellamp, Htm Sport - Mares, Distillerie Silvio Carta e Caracol – sono oggetto dell’articolo “Covid-19: la reazione di innovazione rapida delle imprese analizzata attraverso le capacità dinamiche” di Gloria Puliga e Linda Ponta, rispettivamente ricercatrice e professore associato di Ingegneria economico-gestionale della Liuc - Università Cattaneo, pubblicato su R&D Management, rivista scientifica di rilievo internazionale. Le autrici sono andate alla ricerca delle capacità che hanno permesso alle aziende di reagire con un’innovazione rapida a un’emergenza di carattere socio-sanitario. «Una delle competenze che abbiamo riscontrato in tutte le aziende è una forte caratterizzazione sulla ricerca e sviluppo» dice Gloria Puliga, «anche le Pmi, che magari sono meno organizzate rispetto a grandi aziende come Campari, sono però molto attive». «Abbiamo notato che le imprese che avevano già dovuto affrontare in passato situazioni di particolare difficoltà sono quelle che hanno saputo gestire meglio i problemi derivati dalla pandemia» le fa eco la docente Linda Ponta, «e hanno anche mostrato la capacità di reagire innovando in tempi rapidi».

«Il fatto di avere superato fasi difficili, oltre alla cultura della flessibilità che è tipica soprattutto delle Pmi, ha creato un senso di appartenenza all’azienda che poi si è rivelato utile anche all’esterno» osserva la Puliga, «perché i prodotti realizzati grazie a questa rapida reazione innovativa, e quindi pronta riconversione produttiva, hanno permesso concretamente di contenere il contagio».

Le imprese con esperienze pregresse di difficoltà sono quelle che hanno reagito meglio innovando in tempi rapidi

È il caso di Isinnova, piccola azienda nata nel 2014 con sede a Brescia, zona fortemente colpita dalla pandemia, un team eterogeneo di ingegneri, che si dedica ad attività di ricerca e sviluppo. L'ospedale Mellini di Chiari aveva una carenza di valvole per respiratori, e Isinnova ha deciso di realizzarle con le stampanti 3D. Il file Cad della valvola dell'azienda fornitrice non era disponibile, ma Isinnova ha preso la valvola dell'ospedale e l'ha disegnata e stampata in 3D: in tre giorni ha prodotto più di 100 valvole, utilizzando anche stampanti di altre aziende. In seguito, Isinnova ha anche fatto fronte a una mancanza di maschere C-Pap per le terapie sub-intensive. Ha utilizzato maschere vendute per lo snorkelling da una nota catena di abbigliamento sportivo, e ha progettato e stampato in 3D la valvola che può essere inserita nel tubo dell'ossigeno al posto del boccaglio. La valvola, chiamata Charlotte, è anche adattabile a diversi respiratori. Anche in questo caso è emersa un’altra caratteristica necessaria per poter reagire alla svelta in termini innovativi: la presenza di un network su cui poter contare. «Isinnova ha trovato la disponibilità di diverse aziende che stampavano in 3D, e di altre aziende di supporto» mette in evidenza la Puliga, «il che è fondamentale per la capacità di reagire in maniera veloce a nuove necessità non del mercato, ma contingenti e improvvise, come una pandemia». Non tutte le aziende esaminate hanno intenzione di continuare a produrre i beni che sono stati così utili nella fase pandemica, ma alcune sì. «È il caso di Htm Sport – Mares, che ha convertito le sue maschere da snorkeling in respiratori ospedalieri» aggiunge la prof Ponta, «ha chiesto il brevetto e ha quindi intenzione di restare in questo nuovo ambito».