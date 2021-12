La coperta dell’erario è sempre corta

La torta era un tortellino: 8 miliardi di euro di sgravi fiscali, poca roba. È il “bonus” contenuto nella legge di bilancio 2022 firmata dal governo Draghi. Fonte, il maggior gettito fiscale ottenuto essenzialmente grazie alla fattura elettronica. Renzi col suo governo ne aveva messi sul piatto 10, eppure non aveva all’attivo 209 miliardi di fondi europei per la ripresa, dei quali circa 90 a fondo perduto.

Ma le due cose non si parlano. Quei soldi europei servono alla crescita, agli investimenti, devono essere “debito buono”, e quindi finanziare sviluppo e non spesa corrente. Già: ma allora, comunque si accordino i partiti (al momento in cui scriviamo si sta svolgendo una nuova riunione di maggioranza, e salvo sorprese un’intesa entro Natale arriva) quegli 8 miliardi faranno ben poco a un Paese ancora oppresso da una pressione fiscale eccessiva e aggravata da un’umiliante complessità burocratica del rapporto Stato-erario.

Perché Draghi si è accontentato di così poco? Perché mai ha dato il destro al senatore a vita Mario Monti - mai rimpianto, sia chiaro, per il suo dimenticabile passaggio a Chigi – di dire con qualche ragione che la manovra “è all’acqua di rose”? A sentire l’interpretazione ufficiale, Draghi non si è accontentato affatto, perché ha affidato alle Camere la legge delega di riforma fiscale. Peccato però che questa legge verrà discussa l’anno prossimo e partorirà i decreti delegati, che dovranno a loro volta essere approvati, dissolvendosi quindi nella nebbia degli equilibri politici transitori post-Quirinale e pre-politiche 2023. Dunque una specie di testamento morale.

Ma di cosa risalta l’assenza, in quel quadro appena abbozzato? Di un pensiero forte. Il punto di partenza è che la coperta fiscale è corta, e c’è chi dal fronte rigorista invoca il taglio della spesa pubblica corrente trascurando l’evidenza che invece sul welfare, la sanità e l’ambiente si dovrà semmai spendere di più. Come mai non c’è, rispetto a questo quadro, un’idea progettuale più profonda e prospettica? In realtà - come con luciferina lucidità ha ben detto Renzi – l’anomalia si spiega con la metafora della “safety car” entrata nel gran premio della politica a bloccare la gara in attesa che passasse il temporale Covid. Il commissario Draghi è un risultatista che ragiona sul concreto, ovvero su altri 12 mesi di lavoro, comunque meno tranquilli (si fa per dire) dei primi. Altro che riforme strutturali: c’era al massimo di che abbozzare ipotesi (vedasi anche, sotto, il tema giustizia).

Prendiamo i dati Istat diffusi il 18 ottobre scorso sull’economia “non osservata”. Si tratta di 203 miliardi (del 2019, ante-Covid) di cui 19 di economia illecita e 183 di economia sommersa, ossia in nero e fiscalmente inesistente. Ci rendiamo conto? L’11,3% del Pil ignoto all’anagrafe. Quindi attività che non pagano tasse, non pagano contributi previdenziali, non applicano le regole sulla sicurezza del lavoro. Una vergogna planetaria contro la quale – va detto – i tonanti proclami di molti governi passati hanno sortito zero: ma è una buona ragione per non farne un capitolo portante dell’azione di questo governo?

No, forse non è una buona ragione: si poteva per lo meno porla al centro della legge delega, e di qualche discorso programmatico un po’ più ispirato. Come quello sui vaccini: “Ti vaccini, non ci contagi e non contagi; non ti vaccini, ti contagi, muori o contagi qualcuno che muore”. Una cosa del genere, sul pagamento delle tasse – purché meno folli – come responsabilità civile.

Ma la logica di Draghi non è eterea: punta tutto sulla ripresa, e calcola che se la nostra economia crescerà in modo robusto, le entrate fiscali ordinarie – prelevate dunque sull’economia emersa, per parziale che sia – basteranno a coprire il fabbisogno erariale pubblico. Lo speriamo. Eppure fa specie la rinuncia almeno a tratteggiare un diverso presidio del territorio che tenti, per lo meno, di estirpare il sommerso, almeno quello peggiore.

Occorre un ritorno alla politica normale. Fare i conti con quando la “safety car” si ritirerà dal circuito della politica e ripartirà la gara del consenso elettorale. Per quanto la cosa possa ispirare scetticismo, è un passaggio stretto, dal quale non si scappa. La coperta dell’erario, del welfare, del fisco, è troppo corta. Solo la politica può riuscire ad allungarla, non il mito di un uomo solo al comando.