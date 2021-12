Il reporting delle tecnologie intelligenti e del capitale intellettuale

L’uso delle tecnologie intelligenti, per fare un salto in avanti lungo l’automazione dei processi aziendali, unitamente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile rappresenteranno un must da oggi in poi e guideranno la creazione di valore nelle aziende.

L’integrazione delle tecnologie intelligenti nei processi aziendali e l’innovazione dei processi stessi, attraverso l’implementazione creativa di tali tecnologie, costituiscono l’essenza della trasformazione digitale, che conduce nel breve a conseguire vantaggi in termini di efficienza, riduzione dei costi, ottimizzazione dei tempi, efficacia. Assumere che le aziende beneficeranno automaticamente della trasformazione digitale è fuorviante. Infatti, il percorso che porta le aziende al rafforzamento o alla creazione di un vantaggio competitivo sostenibile, che generi effettivamente valore nel lungo periodo, non si realizza con l’applicazione delle tecnologie o il semplice ripensamento dell’attività imprenditoriale, ma richiede una ridefinizione delle proprie capacità e dei propri asset intangibili. Le organizzazioni devono ripensare la loro abilità di cercare, esplorare, acquisire, assimilare e applicare la conoscenza relativamente alle tecnologie intelligenti e alle opportunità che dischiudono. In altre parole, la creazione di valore sostenibile nel lungo periodo si realizza creando, dispiegando e proteggendo le risorse intangibili, quali le nuove conoscenze incorporate nel capitale umano, dischiuse nella riorganizzazione del capitale strutturale e nella riconfigurazione del capitale relazionale. L’alchimia, dunque, che consente alle aziende di rafforzare il proprio vantaggio competitivo attraverso la trasformazione digitale del modello di business si fonda su una risorsa intangibile fondamentale cioè la capacità di innovare e di mantenere dinamicamente tale capacità con riguardo al capitale umano, organizzativo e relazionale. Come è noto non si può gestire e controllare ciò che non si può misurare, pertanto, nella ricerca di un vantaggio competitivo intelligente e sostenibile, la capacità di misurarlo e comunicarlo diventa un elemento essenziale.

Forti di queste considerazioni, Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) e Andaf (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari) in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e con Controller Associati hanno animato uno dei tavoli di lavoro Stedic (Smart Technologies, Digitalization and Intellectual Capital) per mettere a punto le linee guida per la redazione del Reporting sulle Tecnologie Intelligenti. Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione di manager e professionisti di primarie aziende italiane e di docenti universitari di diversi atenei.

Nello specifico, è stato elaborato un insieme di indicazioni per la disclosure di informazioni sulle smart technologies negli annual report e per il monitoraggio delle variabili chiave nel reporting gestionale interno.

Il documento è stato divulgato il 16 ottobre 2021 in occasione del Panel “A roadmap towards Smart and Sustainable Business Model transition: the key role of CFOs” nell’ambito della XVIII Conference of the Italian Chapter of Ais (ItAis2021).

Daniela Mancini, Comitato Ict Andaf e Università di Teramo Maria Serena Chiucchi, Università Politecnica delle Marche Rosa Lombardi, Università di Roma La Sapienza