Il boom del calamaro rimescola i ricavi di Netflix

Dal 17 settembre, la data d’esordio delle serie sulla piattaforma di Netflix, al 17 ottobre oltre 148 milioni di spettatori hanno seguito per almeno due minuti le gesta degli eroi di Squid Game, il serial in arrivo dalla Corea del Sud che ha conquistato la prima posizione tra i titoli più gettonati nel mondo dello streaming in Novanta Paesi. E ben 87 milioni hanno visto l’intera serie nei primi 23 giorni di programmazione. Un risultato del tutto inatteso proprio per le sue dimensioni globali: dagli Stati Uniti a Milano i costumi più indossati per Halloween sono stati quelli dei protagonisti del gioco all’ultimo sangue riservato ai cittadini più indebitati. E pare che in Cina, ove lo spettacolo è censurato, si sia sviluppato un florido mercato nero. Un fenomeno già al centro dell’attenzione di sociologi e psicologi che, poco ma sicuro, presto si tradurrà nello sviluppo di un nuovo genere.

Ma non rubiamo agli esperti della comunicazione e dell’entertainment l’onere e l’onore di capire i segreti che stanno alla base di un successo inatteso salvo rilevare che, non per caso, si sta affermando un nuovo tipo di soft power: la Corea del Sud è ormai al centro di un incrocio tra flussi tecnologici e culturali estremi, all’avanguardia nell’economia digitale, ma anche ai confini della frontiera più calda del pianeta, quella che divide la potenza cinese dall’asse Giappone e Taiwan, così importante per i chip che alimentano l’economia del XXI secolo. è inevitabile che l’atmosfera da guerra fredda produca, come già nell’Europa del dopoguerra, una stagione feconda sul piano dell’arte. Il boom del calamaro, però, offre materia per riflettere sull’evoluzione dei modelli dell’entertainment così come si stanno sviluppando dopo la pandemia. Il mondo, anche in questo caso, è davvero cambiato e, probabilmente, non tornerà quello di prima. Chi pensava che, una volta finito il lockdown, la gente avrebbe spento i televisori per tornare a riempire i cinema è stato smentito. Gli analisti davano per scontato che Netflix e i concorrenti Prime Video (Amazon), Apple Tv e Disney + fossero destinati a perder colpi. Al contrario, non solo le piattaforme godono di buona salute, ma hanno allargato sia la struttura della domanda, raggiungendo mercati e fasce di popolazione trascurate dallo show business, sia il lato dell’offerta: chi l’avrebbe detto solo un paio d’anni fa, che milioni di spettatori avrebbero scelto film recitati nelle lingue originali più astruse (non ce ne vogliano i coreani)? E fa impressione vedere in cima ai successi, subito dietro la saga londinese dei Bridgeton, un prodotto in spagnolo (La casa di carta) d uno recitato in francese (Lupin).

è la domanda che si fanno gli analisti finanziari: non a caso nella conference call dopo i conti di Netflix quasi tutte le domande sono state dedicate a Squid Game, prototipo di un modello di business di nuovo tipo. Come si valuta la redditività di un prodotto in streaming? Il calcolo è facile, quando si paga volta per volta. Altrimenti è un mix di: a) attrazione di nuovi abbonati; b) effetto fedeltà sui già iscritti; c) numero di spettatori e durata della loro visione; d) impatto dei costi di produzione. Il risultato per il “calamaro” dà per risultato un guadagno secco superiore ai 900 milioni di dollari, legato in parte all’inatteso boom di abbonati (4,4 milioni nel terzo trimestre contro 5 nella prima parte dell’anno). Per ora. Mica male per un prodotto costato 21 milioni di dollari (18 milioni di euro), solo una frazione di una pellicola di successo di Hollywood.

Ma non solo. Presto lo Squid Game diventerà una serie di giochi elettronici sotto le insegne di Netflix che ha già lanciato una serie di giochi riservati agli abbonati da scaricare dalla piattaforma.

Gratis, per ora.

