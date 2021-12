Così le compagnie aeree riprendono il volo

La pandemia ha completamente cambiato il nostro modo di viaggiare con un impatto molto importante, soprattutto nei periodi di maggiori restrizioni, sulle compagnie aeree. Eppure ci sono vettori che più di altri hanno saputo affrontare la crisi e anzi trovato il modo per evolvere e migliorarsi. Come Qatar Airways, che continua a collezionare premi e riconoscimenti, per la sesta volta migliore compagnia aerea al mondo, oltre che migliore business class e migliore aeroporto al mondo secondo Skytrax, l'organizzazione che redige la speciale classifica annuale dedicata alle compagnie aeree e agli aeroporti migliori al mondo. Con Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe della compagnia, abbiamo fatto il punto. Anche sul futuro del comparto.

Com'è cambiato il modo di volare e quali scenari si aprono per le compagnie aeree?

I fattori discrimanti, che entrano in gioco nella scelta da parte dei clienti, saranno diversi: i prezzi dei biglietti e le misure di sicurezza, specialmente quelle contro la pandemia; la flessibilità, perchè la maggior parte dei clienti si aspetta di poter cambiare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente; la stabilità, che vuol dire avere orari garantiti e una programmazzione effettivamente operata. Criteri che ruotano intorno al principio di "fiducia e sicurezza”, che è il prerequisito per un nuovo inizio nel settore del trasporto aereo. Le persone puntano poi su una ripresa che sia anche sostenibile. La flotta della nostra compagnia, composta da 53 Airbus A350 e 30 Boeing 787, è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio verso Africa, Americhe, Europa e regioni dell'Asia-Pacifico. Abbiamo anche lanciato un nuovo programma che permette ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione del biglietto. La compagnia, insieme ai membri dell'alleanza oneworld, si è anche impegnata ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050, come prima alleanza globale di compagnie aeree a unirsi per un obiettivo comune, raggiungere la neutralità del carbonio. Siamo particolarmente dedicati alla leadership ambientale in tutte le sue entità, comprese le compagnie aeree, le operazioni aeroportuali, i servizi di aviazione e catering, i punti vendita e gli hotel, e siamo la prima compagnia aerea del Medio Oriente ad aver ottenuto il livello più alto all’interno del programma di valutazione ambientale Iata (IEnvA), mentre il nostro hub, l'aeroporto internazionale di Hamad, sarà il primo della regione a ottenere un sistema di valutazione della sostenibilità globale a 4 stelle (Gsas) come parte dei piani per espandere la sua capacità a oltre 53 milioni di passeggeri all'anno entro il 2022. Il terminal sarà anche un edificio certificato Leed Silver, con una serie di misure innovative di efficienza energetica.

Come Qatar Airways sta affrontando la crisi pandemica?

La pandemia ha creato sfide senza precedenti per l'industria dell'aviazione; nonostante questo, Qatar Airways non ha mai cessato le operazioni e ha lavorato per portare a casa le persone in modo sicuro e affidabile durante tutta la crisi. Ciò è dovuto all’investimento strategico in aerei moderni e a basso consumo di carburante, che ci ha permesso di offrire una giusta capacità in termini di passeggeri e merci in ogni mercato. La nostra strategia è di essere best in class, un vettore globale affidabile di cui i clienti si fidano, poiché offriamo una programmazione garantita senza cambiamenti dell'ultimo minuto. Offriamo una maggiore connettività rispetto a quasi tutte le compagnie aeree del mondo, attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente. Abbiamo sostenuto i passeggeri e il mercato garantendo i rimborsi. Siamo la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso Skytrax 5-Star Covid-19 Safety Rating, che segue il recente successo dell'Hia come primo e unico aeroporto del Medio Oriente e dell'Asia ad aver ottenuto lo stesso riconoscimento. Ciò dà la certezza ai passeggeri che gli standard di salute e sicurezza sono soggetti ai più alti livelli di controllo e valutazione professionali.

Nonostante la crisi avete lanciato diversi nuovi prodotti e servizi...

Abbiamo incrementato le rotte su Doha da Milano e Roma (dal 1° dicembre 2021 saranno disponibili due voli giornalieri da Malpensa e Fiumicino) e rinnovato il programma "Beyond Business", rivolto alle aziende di tutte le dimensioni, offrendo loro maggiore flessibilità e soluzioni per viaggi d'affari su misura. Con World's Best Value Stopover, invece, a partire da 12 euro a persona a notte i viaggiatori che scelgono di sostare a Doha possono soggiornare in una selezione di lussuosi hotel a 4 e 5 stelle. Siamo inoltre official airline partner Fifa World Cup Qatar 2022 e con Qatar Airways Holidays abbiamo pensato a pacchetti viaggio esclusivi per i tifosi, comprensivi di biglietti per le partite, voli di andata e ritorno e diverse opzioni di alloggio.

