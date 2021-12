Vivere culture, territori, turismi: conoscere per governare

Per recuperare posizioni nel turismo internazionale nel perdurare della pandemia, l’Italia deve decidere se attendersi dalle politiche pubbliche soltanto ristori finanziari e il sostegno all’overtourism in poche località, oppure soluzioni per rendere desiderabili una pluralità di mete, magari meno affollate ma interessanti e sicure. Purtroppo, rischiamo di continuare a misurare soltanto la spesa e la fruizione (arrivi, partenze, pernottamenti, etc.), ma utilizziamo poco il moltissimo che si può sapere e far sapere sui desideri e sulle dinamiche delle scelte di fruizione. Forse più delle tradizionali statistiche potrebbero esserci utili le miniere di metadati prodotti soprattutto da: operatori internet / telefonia; gestori dei trasporti, pubblici e privati; operatori del credito e finanziari in genere. Vale la pena di chiedersi come e a quale costo questa mole di dati prevalentemente privati possa diventare un patrimonio pubblico utile ad ottimizzare lo sviluppo dei territori anche mediante il turismo, nel rispetto della tutela del patrimonio culturale e con il concorso dell’impresa privata e delle comunità civiche in genere. Quanto potrà aiutarci la Missione 1.3 del PNRR?