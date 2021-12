Trend e insights per intercettare il nuovo viaggiatore

Cambiamento delle tipologie delle destinazioni, del modo di viaggiare e delle priorità sono i nuovi trend. In un mondo mai stato così dinamico e imprevedibile la lettura degli insight diventa cruciale per comprendere e anticipare cambiamenti e preferenze negli interessi dei viaggiatori, anche a livello commerciale. Il settore turistico dovrà trovare nuove modalità di investimento su tecnologie e capitale umano: puntare sul digitale per coglierne le potenzialità, anche dal punto di vista della formazione orientata alle nuove figure professionali, sono alcuni dei capitoli fondamentali da scrivere.