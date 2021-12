Siderurgia: singolare femminile

L’acciaio deve averlo dentro perché a prima vista appare sorridente e conciliante. Classe 1987, lecchese di nascita, Maria Anghileri è Chief Operating Officer della Eusider: gruppo siderurgico specializzato nella produzione e commercializzazione di acciai speciali con sede a Costa Masnaga, in provincia di Lecco, formato da dieci società operative con quattordici sedi in Italia (la più meridionale a Ravenna), 500 dipendenti e 700 milioni di fatturato.

Un impegno non da poco condiviso con i fratelli Eufrasio e Giacomino che rappresentano con lei la quarta generazione di un’attività avviata dal bisnonno ai primi del Novecento e rilanciata nel 1979 dal padre e dallo zio Antonio ed Eufrasio. Dunque, un destino per Maria, figlia e nipote d’arte che all’incarico ricevuto nell’azienda di famiglia si è preparata con coscienza.

Laureata in Giurisprudenza alla Bocconi, si abilita subito come avvocato. Poi vola a New York dove si perfeziona alla Columbia University e fa pratica nei migliori studi legali internazionali. Non contenta, si trasferisce a Boston per frequentare un programma di executive education alla Harvard Business School. La formazione è completa ed è tempo di rientrare a casa.

Qui all’attività d’impresa unisce quella associativa impegnandosi nel Gruppo dei Giovani Imprenditori della sua città con il compito di seguire il progetto Elite di Borsa italiana. Anche in questo caso la progressione è rapida: prima vicepresidente di Confindustria Lombardia per la Circular Economy, poi vicepresidente di Assolombarda e infine vicepresidente nazionale con delega alla cultura d’impresa e alle politiche industriali.

Sul suo profilo LinkedIn mette in bella mostra una frase riportata nella relazione d’insediamento dal suo presidente Riccardo Di Stefano: Non è importante che siamo d’accordo su tutto, è importante che andiamo tutti nella stessa direzione. Per noi, chiarisce, la direzione è una crescita stabile e sostenibile.