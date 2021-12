Nella formazione è l’innovazione

La Scuola Superiore dei Lions Clubs “M. Panti” è un osservatorio privilegiato sulla domanda di alta formazione in management alberghiero e turistico. In collaborazione con diverse Università italiane e, in partnership con il CAST dell’Università di Bologna per l’ultima edizione, dal 2012 ha formato più di 300 manager di diverse regioni italiane, di cui più della metà donne.

Un viaggio tra le aule e le storie delle imprenditrici, direttrici e aspiranti manager che hanno partecipato alle dieci edizioni del corso, metterà in risalto la maggiore inclinazione delle donne alla formazione, la loro professionalizzazione ed evidenzierà le dinamiche dei percorsi di ingresso e ritorno in questo settore, tra i più rosa.