L’imprenditorialità alberghiera: una storia di donne

La storia dell’ospitalità è stata profondamente segnata dalle donne. Ci sono figure mitiche, come Emma Hellenstainer in Tirolo. Il turismo di massa, moltiplicando le opportunità imprenditoriali, ha contribuito alla nascita di molte imprese di donne. Scalare il mercato con il proprio albergo si è spesso rivelato più facile che fare carriera nei grandi alberghi dove i meccanismi di cooptazione privilegiavano gli uomini. La novità degli ultimi decenni è il maggiore ruolo pubblico di queste imprenditrici che in molte realtà hanno conquistato ruoli importanti anche nelle associazioni di categoria.