La corsa a ostacoli del gioco legale

Si dice che si possa scoprire di più di una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione. Di certo, ribaltando questo assunto, in un’ora di conversazione con Fabio Schiavolin è possibile scoprire molto del gioco. Schiavolin è l’amministratore delegato di Snaitech, uno dei grandi player del gioco legale, il principale marchio italiano delle scommesse retail e online. Guida una azienda che ha navigato attraverso le acque agitate del lockdown e ha resistito a 300 giorni di chiusura della rete sul territorio. E ora guarda al futuro con fiducia, con l’aspirazione di crescere in Italia e all’estero, un auspicio rafforzato dall’offerta d’acquisto formalizzata dalla multinazionale Aristocrat su Playtech, gruppo di cui Snaitech fa parte dal 2018.



Il settore del gioco esce da un anno molto complicato, in particolare per la parte fisica. Come azienda che momento state vivendo?

Probabilmente ne siamo usciti migliori, abbiamo resistito alla tempesta cercando di fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti anche nelle fasi più complesse del lockdown. Questo sicuramente è motivo di grande soddisfazione. Il nostro settore, come altri e più di altri, ha vissuto una potente spinta alla digitalizzazione: partivamo avvantaggiati avendo sempre considerato l’innovazione come un ‘must have’ piuttosto che un ‘better to have’. Abbiamo così potuto fare fronte al cambiamento e all’accelerazione dell’online. Una transizione digitale affrontata potendo contare esclusivamente sulla forza e la credibilità del nostro brand visto che il contesto normativo limita fortemente la possibilità di comunicare all’esterno - a causa del Decreto Dignità, ndr -. Snaitech è comunque sempre rimasta vicina agli oltre duemila punti vendita su tutto il territorio nazionale, il nostro primo biglietto da visita, che è nostro dovere rispettare, tutelare e rafforzare”.



Quali segnali registrate nel 2021?

Il 2020 si è chiuso registrando un valore di Ebitda adjusted di 132 milioni di euro, possibili in periodo di pandemia grazie alla crescita dei ricavi online del 58% rispetto al 2019 che ha parzialmente compensato la chiusura dei nostri punti fisici e la cancellazione della quasi totalità degli eventi sportivi. Sono numeri che sicuramente consolidano la nostra leadership e la nostra posizione di principale marchio italiano delle scommesse sia nel retail che nell’online ormai diventato un pilastro nelle nostre linee di business.



Dal 2021, inoltre, Snaitech ha assunto il controllo di HappyBet, operatore betting con circa 200 punti vendita tra Austria e Germania.

Il gioco legale, pur essendo depositario di concessioni statali, sembra ancora scontare un pregiudizio.



È un pregiudizio e un paradosso, se permette, duro a morire. Guardiamo i fatti: i grandi player del settore rappresentano un avamposto di legalità di fronte al proliferare del gioco illegale e sono partner dello Stato nel garantire e nel tutelare i consumatori.

Il lockdown ci ha dimostrato come la chiusura delle sale non abbia fermato la propensione al gioco o cancellato la domanda, piuttosto in mancanza di offerta abbiamo assistito alla diffusione del gioco illegale in molti territori. Oggi il clima appare più favorevole, ma sono fermamente convinto si debba dare seguito all’impegno degli ultimi anni e arrivare ad un Testo unico del Gioco a favore del quale si sono già espressi tutti gli stakeholder. C’è più di una Regione nella quale il bizantino intreccio tra le normative sulle distanze, sugli orari e sui luoghi sensibili, rende impossibile posizionare un nuovo negozio. Quello che chiediamo è che sia resa operativa la capacità di esecuzione degli obblighi derivanti da una concessione e sia data piena cittadinanza alle imprese del gioco legale”.

Snaitech è proprietaria dell'ippodromo Snai San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale



Da anni il settore chiede la redazione di un testo unico.

Sì, il gioco legale è costretto a muoversi in una sorta di foresta pietrificata. Le concessioni per le sale scommesse risalgono ai bandi Bersani del 2007 e sono scadute nel 2016. Da allora si è proceduto a colpi di proroghe, lasciando gli operatori in una costante incertezza. L’ultima soluzione (temporanea) è stata offerta dal decreto "Cura Italia" del marzo 2020, ma non si può continuare a lavorare a colpi di proroghe. Paradossalmente poi, alcuni operatori stranieri riescono ancora a tenere aperti i loro punti vendita senza concessioni muovendosi tra le pieghe del diritto e senza dover rispettare alcuna prescrizione sanitaria o di sicurezza.



Quanto incide oggi il settore del gioco legale sul bilancio dello Stato?

Nel 2019 il gioco legale ha portato nelle casse dello Stato circa 11 miliardi di euro sotto forma di introiti erariali. Oltre agli introiti relativi alle tasse sul gioco si deve considerare l’indotto che le attività generano sul territorio, un valore non espresso derivante dalle filiere produttive. Parliamo dei fornitori, degli operatori del food & beverage, degli allestitori o delle imprese che si occupano di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Parliamo insomma di un’industria forte che conta complessivamente 150mila addetti, di cui 60mila dipendenti impiegati nelle sale giochi, scommesse e bingo”.



Snaitech nell’ultimo anno ha rafforzato la sua dimensione sportiva. Per quale motivo?

È la nostra storia e la nostra identità a essere profondamente legata allo sport. Snaitech è proprietaria degli ippodromi di Milano - Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura, ndr-, nonché dell’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme oltre ai relativi comprensori, che includono piste di allenamento e strutture per l’alloggio dei cavalli. È una dimensione che non possiamo perdere o svalutare. Quest’anno abbiamo portato a Milano la Jumping Cup, un grande appuntamento di equitazione internazionale che ha dimostrato quanto l'Ippodromo Snai San Siro possa rappresentare un impianto sportivo e 'teatrale' all’altezza di eventi di ogni genere. Ci siamo aggiudicati la ‘Fei European Jumping Championship 2023’ e abbiamo vinto con Epiqa il bando per la gestione del servizio televisivo ippico. Successi o investimenti di cui andiamo orgogliosi.



L’altro vostro driver è la sostenibilità. Quali politiche sostenibili può mettere in campo una azienda del gioco legale?

In Snaitech siamo fortunati perché possediamo più di un milione e mezzo di metri quadrati di aree verdi nel centro di Milano, che ospitano oltre alle strutture sportive un bellissimo Parco Botanico. Applichiamo ogni giorno le best practices sulla gestione efficiente dell'ambiente, delle risorse energetiche, dei rifiuti e curiamo questo immenso “giardino dei milanesi” come un prezioso bene da custodire per le generazioni future. Negli ultimi 10-15 anni c’è stato però un potente cambiamento nella percezione dell’esigenza di rendere sostenibili le nostre aziende. Nella mia esperienza di amministratore delegato ho vissuto in prima persona la ricerca della sostenibilità come driver di sviluppo.

È cambiato totalmente il modo di “pensare” e fare impresa: quelle che un tempo erano regole imposte dall’alto o prescrizioni “belle da mostrare” oggi sono entrate nel nostro dna e ci spingono a programmare ogni azione in maniera sostenibile. Le aziende hanno così iniziato a diffondere buone pratiche, producendo emulazione e imitazione tra clienti, fornitori e dipendenti, fissando traguardi ambiziosi, sfidandoci l’uno con l’altro in una corsa virtuosa. Nel nostro caso potremmo dire che si è trattato di una scommessa sulla sostenibilità, ma in questo caso siamo di fronte alla vera scommessa win win visto che questa conversione sostenibile non può che portare benefici a tutti i livelli. Questo impegno deve essere tanto più forte in un Paese come l’Italia, un Paese tanto straordinario quanto a volte fragile in cui la lotta per l’ambiente diventa inevitabilmente una lotta per la nostra storia, per i nostri paesaggi, per la tutela della nostra bellezza.