La camera di commercio a sostegno delle imprese in rosa

Le Camere di Commercio hanno competenze forti e distintive sul Turismo e, in stretta connessione, sulla Cultura; sulla promozione della nuova imprenditoria in generale ed in particolare sul sostegno all’occupazione e all’auto-imprenditorialità femminile (CIF).

L’informazione economico-statistica è una funzione camerale trasversale: indaga il turismo (consistenza economica del settore, flussi di visitatori, ecc.), il mercato del lavoro, la nascita di nuove imprese, i trend delle aziende «rosa», dell’occupazione femminile, ecc.

Dalle rilevazioni emerge il significativo peso percentuale delle imprese femminili del settore «turismo e ristorazione», e altresì l’impatto dirompente dell’emergenza Covid-19, che ha colpito in modo particolare proprio le imprese femminili e tra queste, in primis, quelle del comparto turistico.

A fronte di questi elementi di conoscenza, la Camera di Commercio di Como-Lecco conferma l’impegno a sostenere il tessuto economico lariano con iniziative e servizi mirati, partendo dall’ascolto delle necessità e delle istanze delle imprese, in stretta sinergia con le altre Istituzioni nazionali, regionali e locali, le Associazioni di categoria e tutti i soggetti pubblici e privati dell’area lariana